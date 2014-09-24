巴西金融：央行将加紧干预汇市，为雷亚尔/美元画出2.4防线

路透里约热内卢9月23日 - 巴西央行周二表示，将加紧对外汇市场的干预，因外界对10月总统大选结果的忧虑，带动雷亚尔/美元于七个月内首次跌破2.4关口。

这一举措暗示决策者在2.4左右划了一道线，以阻止雷亚尔大幅贬值；雷亚尔贬值料将推升通胀，而巴西通胀率已高于官方目标区间。

雷亚尔/美元 周二收报2.4065，过去五个交易日累计跌3.3%。

现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在最新民调中重新获得选民支持之际，雷亚尔持续下跌。投资者指责罗塞夫未能控制通胀，并导致巴西经济陷入衰退。

巴西央行在声明中表示，周三将最多提供15,000口汇率互换合约，为下月初到期的类似合约进行展期。(完)