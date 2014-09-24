巴西金融：央行将加紧干预汇市，为雷亚尔/美元画出2.4防线

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透里约热内卢9月23日 - 巴西央行周二表示，将加紧对外汇市场的干预，因外界对10月总统大选结果的忧虑，带动雷亚尔/美元于七个月内首次跌破2.4关口。
这一举措暗示决策者在2.4左右划了一道线，以阻止雷亚尔大幅贬值；雷亚尔贬值料将推升通胀，而巴西通胀率已高于官方目标区间。
雷亚尔/美元 周二收报2.4065，过去五个交易日累计跌3.3%。
现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在最新民调中重新获得选民支持之际，雷亚尔持续下跌。投资者指责罗塞夫未能控制通胀，并导致巴西经济陷入衰退。
巴西央行在声明中表示，周三将最多提供15,000口汇率互换合约，为下月初到期的类似合约进行展期。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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