中国房地产：工行称将做好房贷政策衔接，但未明确首套房是否调整--报载

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透上海9月24日 - 在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行 回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。
从上述回应判断，工行并未对传言中的放松首套房贷认定标准予以承认或否认。报导同时引述建设银行 相关人士表示，建行一贯大力支持居民自住购房贷款需求，建议进一步明确和规范首套房贷支持的范围、条件和标准等。
中证报报导并表示，截至发稿，中行 、农行 尚未给出正面回应；而此前有媒体报道称调整首套房贷标准的兴业银行 、浦发银行 回应称，未作调整。
上海证券报周二引述四大银行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。
上海证券报今日援引中国银行个金部通知指出，该行鼓励各地方分支行配合地方政府房地产相关政策措施，积极支持居民合理购房需求。尤其引人注意的是，通知要求根据当地四大行利率平均水平，提供有竞争力的贷款价格。
银行业人士指出，二季度以来，多地房价不同程度下跌，商业银行在个人房贷业务方面趋于谨慎，部分地区甚至出现“惜贷”情况。当前，做出一些调整是必然的，但“松绑”到何种程度尚不能判断。
四大行包括工行 、农行 、中行 、建行 。
近期以来，中国房地产市场压力逾加明显，更多城市开始全面放松限购。截至目前，全国范围内剩余的限购城市寥寥无几。
中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。 (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法