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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月24日

*工商时报：

--美元走强，近年国际资金盛行的利差交易开始转向，影响所及，国际资金陆续抽离亚洲股汇市，成为股汇双挫最主要原因，昨日对台股卖超65亿台币，连10日卖超。外资圈研判，这波国际资金抽离短期内还不会落幕，体质较佳的经济体才有机会胜出。

--长虹建设 董事长李文造昨日表示，2015年年中，台北市房价可能下修平均5-10%，但是其中还有会有少数稀有产品，挟其产品独特、建商招牌亮眼、地段优质的优势，会持续再创台湾房价的新高。

--韩国与加拿大昨日正式签署自由贸易协定(FTA)，经济部评估，目前台韩于加国市场重叠产品以资通讯及汽车零组件为主，其中，汽车零组件关税最高达8%，一旦韩国全面享有加国市场零关税后，势必对台湾输加拿大的汽车零配件产品产生影响。

*经济日报：

--市场传出外资近来大量买超彰银 ，引来公股高度关注。由于彰银即将改选，为争取外资股东支持，财政部将透过三招寻求支持，包括找来外资保管机关沟通，协助争取外资在这次彰银改选大战中力挺公股。

--大陆证监会昨日公布最新人民币合格境外机构投资者(RQFII)名单，元大宝来证券的香港子公司名列其中，成为继元富证券之后第二家取得RQFII资格的民营台资券商，其OSU(国际证券业务分公司)业务发展与抢进沪港通的筹码皆获扩大。

--行政院长江宜桦今日表示，对食安争议的相关人员惩处，将在下周处理，政府会以负责任的态度，包括卫福部、食药署、GMP负责单位、废弃物管理单位，该负的责任都会追究。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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