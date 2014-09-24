《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
*工商时报：
--美元走强，近年国际资金盛行的利差交易开始转向，影响所及，国际资金陆续抽离亚洲股汇市，成为股汇双挫最主要原因，昨日对台股卖超65亿台币，连10日卖超。外资圈研判，这波国际资金抽离短期内还不会落幕，体质较佳的经济体才有机会胜出。
--长虹建设 董事长李文造昨日表示，2015年年中，台北市房价可能下修平均5-10%，但是其中还有会有少数稀有产品，挟其产品独特、建商招牌亮眼、地段优质的优势，会持续再创台湾房价的新高。
--韩国与加拿大昨日正式签署自由贸易协定(FTA)，经济部评估，目前台韩于加国市场重叠产品以资通讯及汽车零组件为主，其中，汽车零组件关税最高达8%，一旦韩国全面享有加国市场零关税后，势必对台湾输加拿大的汽车零配件产品产生影响。
*经济日报：
--市场传出外资近来大量买超彰银 ，引来公股高度关注。由于彰银即将改选，为争取外资股东支持，财政部将透过三招寻求支持，包括找来外资保管机关沟通，协助争取外资在这次彰银改选大战中力挺公股。
--大陆证监会昨日公布最新人民币合格境外机构投资者(RQFII)名单，元大宝来证券的香港子公司名列其中，成为继元富证券之后第二家取得RQFII资格的民营台资券商，其OSU(国际证券业务分公司)业务发展与抢进沪港通的筹码皆获扩大。
--行政院长江宜桦今日表示，对食安争议的相关人员惩处，将在下周处理，政府会以负责任的态度，包括卫福部、食药署、GMP负责单位、废弃物管理单位，该负的责任都会追究。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法