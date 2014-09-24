《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透香港9月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7513港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周二收低-116.81,或-0.68%,报17055.87点.因必需消费品类股引领标普500指数 连跌第三日，因投资者越发担忧全球经济成长的步伐。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.540 -0.50 7605 13.917 -0.31 中国铝业 10.300 -0.96 48235 3.194 -0.20 中国移动 60.810 -0.41 292395 94.271 -0.87 中国人寿 42.480 -0.28 23234 21.952 -0.90 中石油 130.520 -0.15 20143 10.117 -0.81 中石化 88.490 0.44 40386 6.859 -1.02 汇丰控股 <HSBC.K 53.310 -0.67 1548136 82.644 -0.25 中电信 61.400 2.01 18337 4.759 -0.64 中国联通 15.840 0.96 114193 12.278 -0.50 兖州煤业 7.950 -1.12 11919 6.162 -1.87 华能国际 45.480 0.33 17357 8.813 -0.75 南方航空 16.870 -1.52 3118 2.615 -1.68 东方航空 16.380 -2.21 2421 2.539 -1.19 中芯国际 5.050 0.20 27505 0.783 -2.14 (完) (整理 赵红梅)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法