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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月24日

路透香港9月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7513港元<HKD
 =>)
                                                                                       
 美股道琼工业指数周二收低-116.81,或-0.68%,报17055.87点.因必需消费品类股引领标普500指数
 连跌第三日，因投资者越发担忧全球经济成长的步伐。
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅       成交量      ADR折合每股普通股 较港
 股溢价
                               (美元)    (%)                      (港元)          (%)  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.540   -0.50       7605            13.917      -0.31
 中国铝业                      10.300   -0.96      48235             3.194      -0.20
 中国移动                      60.810   -0.41     292395            94.271      -0.87
 中国人寿                      42.480   -0.28      23234            21.952      -0.90
 中石油                       130.520   -0.15      20143            10.117      -0.81
 中石化                        88.490    0.44      40386             6.859      -1.02
 汇丰控股            <HSBC.K   53.310   -0.67    1548136            82.644      -0.25
 中电信                        61.400    2.01      18337             4.759      -0.64
 中国联通                      15.840    0.96     114193            12.278      -0.50
 兖州煤业                       7.950   -1.12      11919             6.162      -1.87
 华能国际                      45.480    0.33      17357             8.813      -0.75
 南方航空                      16.870   -1.52       3118             2.615      -1.68
 东方航空                      16.380   -2.21       2421             2.539      -1.19
 中芯国际                       5.050    0.20      27505             0.783      -2.14
 (完)

 (整理　赵红梅)
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