《中国重要政经日程》--9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
==========================今日重要政经日程==========================
9/24（周三）
--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
--国务院副总理张高丽将于9月24日至29日对罗马尼亚、白俄罗斯两国进行正式访问。
--外交部长王毅将于9月24日至28日率团出席第69届联合国大会。
--第18届国际银行监督官大会（ICBS）在天津召开（至25日）。
==========================近期重要政经日程==========================
9/25（周四）
--第六届中国绿色发展高层论坛定于9月25日-26日在甘肃省兰州市举行。
*9/28（周六）
--外交部长王毅将于9月28日至30日对墨西哥进行正式访问并同梅亚德外长共同主持召开中墨政府间两国常设委员会第六次会议。
9/30（周二）
--中国外交部长王毅将于9月30日至10月2日访问美国，双方将就中美关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。
10/10（周五）
--由《经济观察报》主办的“2013-2014年度中国最受尊敬企业评选”将在北京举行。
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11月10日（周一）
--APEC第22次领导人非正式会议将于11月10日至11日在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法