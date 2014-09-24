《香港重要政经日程》--9月24日-9月30日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
================== 今日重要政经消息=================
9月24日（周三）
--16:00 震雄集团 股东周年大会。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
-- 光汇石油 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
9月25日（周四）
-- 香港政府公布8月份进出口数字。
-- 卓能集团 公布全年业绩。
--10:00 CEC国际 股东周年大会。
--14:00 莱坊首次推出《2015年环球城市报告》记者会。
--15:30 国际家居零售 股东周年大会。
9月26日（周五）
--10:00 中科矿业 股东周年大会。
--15:00 神州资源 股东周年大会。
-- 香港资源 公布全年业绩。
9月29日（周一）
-- 公布8月份零售销售数字。
--15:30 黄河实业 股东周年大会。
-- 恒和集团 公布全年业绩。
-- 国藏集团 公布全年业绩。
-- 亨泰消费品 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
-- 圣马丁国际 公布全年业绩。
-- 蒙古矿业 公布全年业绩。
-- 敦沛金融 公布全年业绩。
-- 时计宝 公布全年业绩。
-- 寰宇国际 公布全年业绩。
*9月30日（周二）
-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。
-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法