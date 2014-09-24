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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--9月24日-9月30日

================== 今日重要政经消息=================

9月24日（周三）

--16:00 震雄集团 股东周年大会。

-- 新世界发展 公布全年业绩。

-- 光汇石油 公布全年业绩。

-- 玖龙纸业 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

9月25日（周四）

-- 香港政府公布8月份进出口数字。

-- 卓能集团 公布全年业绩。

--10:00 CEC国际 股东周年大会。

--14:00 莱坊首次推出《2015年环球城市报告》记者会。

--15:30 国际家居零售 股东周年大会。

9月26日（周五）

--10:00 中科矿业 股东周年大会。

--15:00 神州资源 股东周年大会。

-- 香港资源 公布全年业绩。

9月29日（周一）

-- 公布8月份零售销售数字。

--15:30 黄河实业 股东周年大会。

-- 恒和集团 公布全年业绩。

-- 国藏集团 公布全年业绩。

-- 亨泰消费品 公布全年业绩。

-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。

-- 圣马丁国际 公布全年业绩。

-- 蒙古矿业 公布全年业绩。

-- 敦沛金融 公布全年业绩。

-- 时计宝 公布全年业绩。

-- 寰宇国际 公布全年业绩。

*9月30日（周二）

-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。

-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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