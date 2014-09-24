金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.72%，报1,032.79点。
中国股市：沪综指收盘上升，经济刺激政策预期推动大盘反弹
香港股市：恒指创7月22日来最低收位，权重股下滑拖累大盘
中国汇市：人民币收升中资大行结汇给予支撑，短期方向不明朗
============================================================================
巴西股市：下跌，此前民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月总统大选前小幅领先，令一些原本预期经济政策能有所改变的投资人大失所望。指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1%，交易员审慎等候稍晚的民调。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元跌穿2.4心理位，因民调显示总统支持率再度领先
============================================================================
南非股市：收跌，尾随新兴市场的悲观人气，然拜中国制造业数据高于预估所赐，矿业股的下跌动能受到抑制。指标Top-40绩优股指数 下跌0.8%至44,873点。综合指数 跌至50,054点。
南非汇市：兰特在昨日急跌后反弹，与俄签署核能协议引发的不安消退
============================================================================
印度股市：创下约两个半月来最大单日跌幅，因欧洲制造业数据令人失望，且对中国一项调查中的失业指标感到担忧，使得绩优股尾随全球股市颓势走弱。指标BSE指数 收跌1.58%，收报26,775.69点。NSE指数 亦跌1.58%，收报8,017.55点。
印度汇市：印度卢比兑美元在新兴货币中跌幅最大，因在全球制造业调查结果欠佳引发经济成长疑虑后股市大跌；同时月底进口商的美元买需亦打击卢比人气。印度卢比兑美元 收报60.94/95，周一收盘价为60.8150/8250。
============================================================================
俄罗斯股市：指标股指 涨1.4%，报1,167.250点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.16%，报633.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报38.6160卢布；卢布兑欧元 升0.19%，至49.6175卢布。(完)
(编绎 戴素萍 审校 白云)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法