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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:44 BJT

金砖国家：9月23日股汇市收盘纵览

路透9月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月23日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.72%，报1,032.79点。

中国股市：沪综指收盘上升，经济刺激政策预期推动大盘反弹

香港股市：恒指创7月22日来最低收位，权重股下滑拖累大盘

中国汇市：人民币收升中资大行结汇给予支撑，短期方向不明朗

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巴西股市：下跌，此前民调显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月总统大选前小幅领先，令一些原本预期经济政策能有所改变的投资人大失所望。指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1%，交易员审慎等候稍晚的民调。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元跌穿2.4心理位，因民调显示总统支持率再度领先　

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南非股市：收跌，尾随新兴市场的悲观人气，然拜中国制造业数据高于预估所赐，矿业股的下跌动能受到抑制。指标Top-40绩优股指数 下跌0.8%至44,873点。综合指数 跌至50,054点。

南非汇市：兰特在昨日急跌后反弹，与俄签署核能协议引发的不安消退

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印度股市：创下约两个半月来最大单日跌幅，因欧洲制造业数据令人失望，且对中国一项调查中的失业指标感到担忧，使得绩优股尾随全球股市颓势走弱。指标BSE指数 收跌1.58%，收报26,775.69点。NSE指数 亦跌1.58%，收报8,017.55点。

印度汇市：印度卢比兑美元在新兴货币中跌幅最大，因在全球制造业调查结果欠佳引发经济成长疑虑后股市大跌；同时月底进口商的美元买需亦打击卢比人气。印度卢比兑美元 收报60.94/95，周一收盘价为60.8150/8250。

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俄罗斯股市：指标股指 涨1.4%，报1,167.250点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.16%，报633.51点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报38.6160卢布；卢布兑欧元 升0.19%，至49.6175卢布。(完)

(编绎 戴素萍 审校 白云)
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