版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 08:36 BJT

《全球汇市》美元指数守在四年高点附近，受避险买盘支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2853 1.2845 +0.06 -6.49 1.3745

美元/日圆 108.62 108.88 -0.24 +3.15 105.30

欧元/日圆 139.61 139.86 -0.18 -3.54 144.73

美元/瑞郎 0.9394 0.9398 -0.04 +5.22 0.8928

英镑/美元 1.6395 1.6386 +0.05 -0.97 1.6556

美元/加元 1.1068 1.1075 -0.06 +4.22 1.0620

澳元/美元 0.8846 0.8839 +0.08 -0.75 0.8913

新西兰元/美元 0.8067 0.8049 +0.22 -1.69 0.8206

澳元/日圆 96.090 96.240 -0.16 +2.39 93.850

新西兰元/日圆 87.620 87.640 -0.02 +1.40 86.410

英镑/日圆 178.08 178.41 -0.18 +2.15 174.33

澳元/新西兰元 1.0962 1.0975 -0.12 +1.05 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王兴亚/龚芳; 审校 孙茉莉/于春红/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐