英国个股：乐购会计丑闻之际临危空降新CFO，着手重建财务公信力

路透伦敦9月23日 - 英国最大零售商--乐购(Tesco) 周二匆匆让新任首席财务长(CFO)走马上任，试图稳住管理团队。周一爆出的会计失误重挫该公司管理层，并且导致公司获利和股价损失惨重。

今年夏初，乐购已经聘请英国马莎百货 的Alan Stewart担任首席财务长，但他计划要等到12月才能上任。乐购新执行长Dave Lewis周二表示，马莎百货老板Marc Bolland已经同意Stewart提前履新。

54岁的Stewart现在必须着手重振乐购财务方面的公信力。周一消息称，该公司对上半年的获利高估了2.5亿英镑(4.09亿美元)。

Stewart料将马上开始准备乐购的中期财报，发布日已在周一从10月1日推迟到10月23日。分析师预计该公司届时会进一步减记并发布利空消息。

周二出炉的行业数据显示，新执行长Lewis可谓任重道远。

市场调查机构Kantar Worldpanel称，9月14日止的12周内，乐购营收同比下滑4.5%，在英国杂货店市场的份额也从去年同期的30.2%缩水到28.8%。

在英国“四大”杂货商中，乐购仍表现最差。其他三家是沃尔玛 旗下Asda、Sainsbury's 和Morrisons 。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师预计该公司市场份额会进一步下滑，称目前存在的风险是会计问题可能延误Lewis出台新战略。

Stewart在7月10日离开马莎百货，但处于所谓“带薪休假”阶段。他的合同通知期限意味着无法在12月1日前加入乐购。

马莎百货发言人周二表示，“在Lewis向Marc发出请求后，我们允许Stewart提前履新。作为一家正直的企业，我们认为应该这样做。”发言人称，乐购并没有为Stewart提前履新支付赔偿金。