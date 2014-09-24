英国个股：乐购会计丑闻之际临危空降新CFO，着手重建财务公信力

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透伦敦9月23日 - 英国最大零售商--乐购(Tesco) 周二匆匆让新任首席财务长(CFO)走马上任，试图稳住管理团队。周一爆出的会计失误重挫该公司管理层，并且导致公司获利和股价损失惨重。
今年夏初，乐购已经聘请英国马莎百货 的Alan Stewart担任首席财务长，但他计划要等到12月才能上任。乐购新执行长Dave Lewis周二表示，马莎百货老板Marc Bolland已经同意Stewart提前履新。
54岁的Stewart现在必须着手重振乐购财务方面的公信力。周一消息称，该公司对上半年的获利高估了2.5亿英镑(4.09亿美元)。
Stewart料将马上开始准备乐购的中期财报，发布日已在周一从10月1日推迟到10月23日。分析师预计该公司届时会进一步减记并发布利空消息。
周二出炉的行业数据显示，新执行长Lewis可谓任重道远。
市场调查机构Kantar Worldpanel称，9月14日止的12周内，乐购营收同比下滑4.5%，在英国杂货店市场的份额也从去年同期的30.2%缩水到28.8%。
在英国“四大”杂货商中，乐购仍表现最差。其他三家是沃尔玛 旗下Asda、Sainsbury's 和Morrisons 。
法国兴业银行(Societe Generale)分析师预计该公司市场份额会进一步下滑，称目前存在的风险是会计问题可能延误Lewis出台新战略。
Stewart在7月10日离开马莎百货，但处于所谓“带薪休假”阶段。他的合同通知期限意味着无法在12月1日前加入乐购。
马莎百货发言人周二表示，“在Lewis向Marc发出请求后，我们允许Stewart提前履新。作为一家正直的企业，我们认为应该这样做。”发言人称，乐购并没有为Stewart提前履新支付赔偿金。
乐购股价周二下跌约4.2%，报1.945英镑。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。