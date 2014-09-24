国际油市：美国原油守在91美元上方，之前数据显示美国库存意外下降

美国能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布一周数据。

利比亚National Oil Corp表示，在El Sharara油田重新开始生产后，利比亚石油生产已回升至每日80万桶。

本月迄今伊拉克在波斯湾南部集散站的石油出口已有所增加，接近5月所创下的纪录高位，因坏天气和物流延宕因素已消退。

尽管全球原油价格在过去几个月急跌，阿联酋(阿拉伯联合大公国)并不急于见到石油输出国组织(OPEC)调降今年石油产量目标。

美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻