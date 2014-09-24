国际油市：美国原油守在91美元上方，之前数据显示美国库存意外下降

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
美国能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布一周数据。
利比亚National Oil Corp表示，在El Sharara油田重新开始生产后，利比亚石油生产已回升至每日80万桶。
本月迄今伊拉克在波斯湾南部集散站的石油出口已有所增加，接近5月所创下的纪录高位，因坏天气和物流延宕因素已消退。
尽管全球原油价格在过去几个月急跌，阿联酋(阿拉伯联合大公国)并不急于见到石油输出国组织(OPEC)调降今年石油产量目标。
美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/戴素萍 审校 于春红/龚芳)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。