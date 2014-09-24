《全球重要经济事件一览表》--9月24日-10月1日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
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9月24日(三)
克利夫兰--克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济展望、货币政策及沟通问题，在当地商业经济协会、CFA协会和风险管理协会午餐会上发表谈话(1615)。
华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在彼得森国际经济研究所举行的会议中就经济议题发表谈话(1700)。
渥太华--加拿大央行副总裁连恩在Carleton大学发表谈话(1905)。
9月25日(四)
立陶宛维尔纽斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉赴立陶宛参加题为“统一市场、统一货币、共同未来”的高级别会议，此次会议由欧洲央行、欧盟执委会(European Commission)及立陶宛财政部共同举办(0700)。
杰克森--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1720)。
9月26日(五)
伦敦--英国央行举行金融政策委员会季度会议。
里加--拉脱维亚央行发布经济趋势概览和2015年国家预算评估。
9月28日(日)
芝加哥--美联储前任主席贝南克在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1615)。
9月29日(一)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1300)。
9月30日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。
维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在北欧联合银行(Nordea)货币经济中心的座谈会上讲话。
10月1日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法