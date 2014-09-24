《新兴市场重要经济事件预告》--9月24日-10月1日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
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9月24日(三)
纽约--印度投资论坛(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。
纽约--缅甸投资论坛。缅甸央行副总裁U Set Aung将发表主旨演讲。
莫斯科--世界银行将公布半年一度的俄罗斯经济报告(0800)。
孟买--印度央行总裁拉詹参加印德商会的第58届年会。
9月25日(四)
菲律宾马卡蒂--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估。(0130)
约翰内斯堡--南非财长Nhlanhla Nene在ABSIP颁奖典礼上发表讲话。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
9月26日(五)
纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)
9月29日(一)
巴西利亚--巴西央行发布季度通胀报告，报告中该央行将提供2015和2016年最新宏观经济预估。(1130)
9月30日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)
圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)
10月1日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法