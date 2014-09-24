《香港报摘》--其他报纸重要消息9月24日

* 明报：

--万众期待的沪港通预计在下月启动，惟税务安排等细节仍悬而未决，长线基金经理纷纷抱怨，坦言税务影响利润，是最大的疑虑。本港龙头基金惠理基金 投资董事王焱东表示，市场不要期望海外投资者会在沪港通启动初期一窝蜂参与，「如果连要不要交税都不知道，我们很可能就不买了」。

--受内地楼市气氛严峻影响，新世界中国 2014财年合约销售下跌逾一成，集团执行董事颜文英指出，由于内地二、三线城市存货仍多，加上竣工量减少，将今年度合约销售目标下调15%至125亿港元。

* 星岛日报：

--思捷 继续靠削减成本，成功扭亏为盈。思捷去年已全面撤出英国零售市场，被寄予厚望的内地市场，亦因销售疲弱而无功而回，更要向电子商贸方面发展。惟思捷却在本港卷土重来，下月起重返港岛，先于人流旺盛的铜锣湾开店，明年再进军中环。

* 苹果日报：

--锐意发展泛亚洲保险业务的富卫保险，终宣布在上海设立代表处，并计划于前海设立客户服务中心，全面启动中国保险业务发展大计。

--金管局实施稳定资金要求而影响到本港中小型银行贷款增长，刚收购了永亨银行 的华侨银行，其总裁钱乃骥亦不讳言，于金融海啸后监管机构对银行资本及流动性要求趋紧，对银行带来挑战，如华侨银行现时每年合规成本就增加了35%。

* 东方日报：

--季结及十一长假期在即，加上市场有结构性存款到期，令个别中资银行增加对人民币需求。继交银香港人民币定存息日前连升九日后，建行亚洲亦将定存门槛由50万元人民币大降八成至10万元，一年期息率达3.35厘。有银行家相信，十月份季节性因素消退之后，存息将平稳于3厘水平徘徊。

* 文汇报：

--港交所 行政总裁李小加昨日出席公开场合表示，「沪港通」经历多次演习，都未见有出现问题，估计可如期于10月开通。对于不少投资者关注「沪港通」涉及的跨境交易税收问题，他称有信心相关问题，在「沪港通」开通前有清晰的安排。另外，伦敦金属交易所(LME)旗下的结算所LME Clear周一已开始运作，他表示营运过程顺利，今年稍后更会引入人民币作为现金抵押品。

--中银香港 全资附属的中银香港资产管理，昨将价值1.65亿美元的高收益率债券基金，从开曼群岛转至卢森堡发行，并与花旗银行签署协议，将透过花旗作为平台销售基金。

* 大公报：（完）

--服件配饰设计及生产商雅天妮中国 昨日公告宣布，将先进行股份合并，2股合为1股；待股本重组完成后，再进行供股，每3股供1股，供股价为每股0.1元，相对前收市价0.227元，折让79%（经调整为股份合并前计算），集资1.856亿港元。该股昨日复牌后，股价急泻逾16%，收报0.19元。