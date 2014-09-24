欧洲经济：欧洲央行管委维斯科称，通胀回落打击高负债国家经济复苏

路透罗马9月23日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周二表示，考虑到失业率居高不下且投资疲弱，令本就存在通胀回落的高负债国家雪上加霜，所以欧元区要从经济危机中复苏可能不太容易。

同时担任意大利央行总裁的维斯科称，欧元区经济可能在明年底恢复至危机前水准，但高失业率和低投资的影响或比当前周期持续更长时间。

“尤其担心那些公共负债偏高的国家，他们需要经济恢复稳步成长，债务才可以持续，但通胀大幅回落可能影响经济成长，就像欧元区现在的情况这样，”他在罗马的一次会议上表示。

“这就是现在非常需要进行结构性改革和实施宽松货币政策的原因，”他说。