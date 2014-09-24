欧洲经济：欧洲央行管委维斯科称，通胀回落打击高负债国家经济复苏

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透罗马9月23日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周二表示，考虑到失业率居高不下且投资疲弱，令本就存在通胀回落的高负债国家雪上加霜，所以欧元区要从经济危机中复苏可能不太容易。
同时担任意大利央行总裁的维斯科称，欧元区经济可能在明年底恢复至危机前水准，但高失业率和低投资的影响或比当前周期持续更长时间。
“尤其担心那些公共负债偏高的国家，他们需要经济恢复稳步成长，债务才可以持续，但通胀大幅回落可能影响经济成长，就像欧元区现在的情况这样，”他在罗马的一次会议上表示。
“这就是现在非常需要进行结构性改革和实施宽松货币政策的原因，”他说。
意大利今年公共债务料相当于国内生产总值的130%左右，该国8月消费者物价指数(CPI)同比下降0.2%，为1959年以来首次出现通缩。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选