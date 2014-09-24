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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月24日

**上海证券报**

--皖江物流 公告称，全资子公司淮矿物流因行业下滑等多因素，发生重大信用风险事，公司已到期债务20.69亿元人民币，未到期债务146.8亿元。目前相关各方正在抓紧商讨、论证最终的处置方案，但尚未最后确定。

**21世纪经济报道**

--从多个权威渠道获悉，京东金融销售招商银行 保本型理财产品第二天就被监管层叫停，并被界定违规。接近监管层权威人士指出，银行理财现在尚不允许在电商渠道直接销售。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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