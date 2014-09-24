芝加哥期市：大豆和玉米期货接近四年低点，天气利好有利收割

Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，美国中西部作物带本周天气预报仅有轻微降雨，应有助于农户快速收割玉米与大豆。

美国农业部周一晚间表示，玉米已收割7%，大豆收割3%，这两种作物的收割率大致与去年持平，但略低于五年均值。

阿根廷农业部长Gabriel Delgado周二对路透表示，阿根廷农户2014/15作物年料将栽种约2,000公顷大豆，持平于2013/14年创下的纪录高位。

阿根廷海关人员再度举行罢工的威胁暂歇，因薪资谈判持续进行。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 475.75 -0.25 -0.05% +0.26% 531.43 23

CBOT玉米 325.50 0.00 +0.00% -1.88% 363.09 28

CBOT大豆 936.50 0.25 +0.03% -2.14% 1012.38 18

CBOT稻米 $12.70 $0.04 +0.32% +0.00% $12.68 58

美国原油 $91.58 $0.02 +0.02% +0.07% $93.91 37

汇率

欧元/美元 $1.285 $0.000 +0.03% +0.19%

美元/澳元 0.885 -0.002 -0.24% -0.81%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 白云)