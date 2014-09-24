芝加哥期市：大豆和玉米期货接近四年低点，天气利好有利收割

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，美国中西部作物带本周天气预报仅有轻微降雨，应有助于农户快速收割玉米与大豆。
美国农业部周一晚间表示，玉米已收割7%，大豆收割3%，这两种作物的收割率大致与去年持平，但略低于五年均值。
阿根廷农业部长Gabriel Delgado周二对路透表示，阿根廷农户2014/15作物年料将栽种约2,000公顷大豆，持平于2013/14年创下的纪录高位。
阿根廷海关人员再度举行罢工的威胁暂歇，因薪资谈判持续进行。
----------------------------------0039GMT----------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 475.75 -0.25 -0.05% +0.26% 531.43 23
CBOT玉米 325.50 0.00 +0.00% -1.88% 363.09 28
CBOT大豆 936.50 0.25 +0.03% -2.14% 1012.38 18
CBOT稻米 $12.70 $0.04 +0.32% +0.00% $12.68 58
美国原油 $91.58 $0.02 +0.02% +0.07% $93.91 37
汇率
欧元/美元 $1.285 $0.000 +0.03% +0.19%
美元/澳元 0.885 -0.002 -0.24% -0.81%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 白云)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。