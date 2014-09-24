港报财经评论：超级富豪都买不落手--信报9月24日

超级富豪都买不落手/ 习广思

日前指出香港“大孖沙”宁要现金不买地皮，地产股负债比率降至20年低位，原来富豪们的保守取态并非香港独有，全球亿万富豪也在囤积现金，这对大众的投资启示是：富豪们的钱已不是放在股市、楼市，现在普遍升了数年的股、楼，还有后续资金把价格进一步推高吗？由Wealth-X和瑞银集团的一份针对亿万富豪调查显示，全球亿万富豪们目前平均持有6亿美元现金，这一现金规模相比仅仅一年之前的6,000万美元，大幅上升了9倍，相当于这些亿万富翁平均以现金形式持有19%的个人净值。

同时，亿万富豪们的现金持有量已经大大超过了他们在房地产上的投资，报告指出，他们平均持有的房地产价值是1.6亿美元，大约是现金持有量的25%。研究报告指出，这流动性变化显示，很多亿万富豪正在把资金抽离市场，等待更有利的时机再进行投资。负责超高净值客户的瑞银财富管理公司首席投资官Simon Smiles表示，囤积现金并不是亿万富豪群体中独有的现象，百万富翁和千万富翁们也都在累积现金，规模相当于他们资产净值的20%到30%。报告认为，超富裕人士在2009年的金融危机中严重受创，很多家族在当时甚至要尽力出售资产以获得现金来渡过难关。

另一方面，很多富裕家族亦错过了2012年和2013年的金融市场大升势，因此觉得自己错过了投资的最好机会。美股去年升幅达25%，2009年以来标普500指数升幅以倍数计；然而，今年初已指出美国普遍投资者其实是在眼白白看住美股升，本身持股量却是相当不足。其实，富裕阶层亦然，因为很多人在证券上投资不足，更广泛的风险资产上亦持有很少，可以说是错过了这些资产的大涨潮。现在东西已经不再便宜，情感上更难决定在现水平进行投资。今时今日的投资世界，的确与以往有所不同，以前不买股会转投避险资产如公用股及黄金以作保值，但现在就连金价亦可以一跌再跌；保本资产，往年最安全的国债现在亦已出现严重泡沫，美国10年期国债竟然只得两厘多息，欧洲国债更加得人惊，试问富豪们可以把资金投资到哪里去？(B01)

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美汇技术走势差随时调整/ 苏子

目前市场普遍相信，美国将可提前在明年第二季或之前便进入加息周期，目前美元的强势走势，某程度上正正反映了市场此一预期。不过，较具市场触觉的财资界人士，目前仍相信联储局至少到明年第三季才会正式宣布加息。其实，以目前联储局主席对未来加息的时间表仍然三缄其口来看，似乎耶伦对美国目前经济的复苏步伐能否稳定地持续下去，仍未具备足够的信心，因此其对息口的态度仍然十分鸽派，联储局明年进入第三季才正式宣布加息的可能性实在不容抹煞。

不过目前美元已升了不少，美汇指数的9天RSI仍处70的超买水平，同时与日线CCI指标一样呈现不利后市的顶背驰讯号，令人担心，美国稍后所公布的经济数据，若有转弱的迹象，令市场对联储局可能提前加息的预期降温的话，届时美元势必摆脱目前仍处于单边势头的上升市，并向下作出较深的技术调整。目前美汇指数日线MACD指标的快线已自高位逐步回落，故有机会发出沽出讯号，若稍后美汇指数始终未能企稳在去年下半年的84.75高位阻力后，顺利向上突破85心理阻力关口，反而显着回落至近日一直获得良好支持的10天平均线支持以下波动及收市，则届时日线MACD指标亦会出现明确的沽出讯号，故相信届时美汇指数将有甚高机会进一步下破84支持关口，及考验本月16日的83.86低位支持。

留意此支持与正在上升中的20天平均线支持相若，故一旦明显失守收市，料美元整体走势，将会向下出现更深的技术性调整。一旦美元成功向下作出更深的调整市，料本周初已升至109.46日圆高位，已经迫近110日圆这个异常瞩目心理关口的美元兑日圆，亦会不能独善其身受到拖累。(B11)

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