港报财经评论：大市近见底，23,500忌跌穿--经济日报9月24日

大市近见底，23,500忌跌穿/ 林瑞芬

汇丰中国9月份PMI虽胜市场预期，但港股仍难敌不看好的投资者，昨收报23,837，全日跌0.49%；国指收10,568，跌0.27%，大市成交额715亿港元。上证已止跌，昨收报2,309，升0.87%。A股走势回稳，市场息率亦低企。此外，昨出现近月较为理想的经济数据，汇丰中国制造业采购经理指数（PMI），升至两个月高位，九月初值报50.5点，好过市场预期，较上月升0.3点。其中，9月份新定单预览值52.3，新出口定单预览值53.9，分别比8月终值提高1.02和1.95%，二者分别连续4个月和连续5个月保持在50分界线以上，呈现需求扩张状态。加上，盛传中国内地央行已指示大银行放松房贷限贷政策。本抱有冀望港股在昨日“秋分”日能及时止跌，但日间曾一度回升，午市又掉头挫，仍在苦苦筑底。

港股于“秋分”后周三至周五能确守100天线23,742上，短期底还寄望已在附近，今周五以24,000楼上收市则更佳。相反，节节败退将好头痕。据高盛统计自今年4月份沪港通项目发布以来，在沪港两地上市的企业中，A股相对于H股的平均溢价率已从48%收窄至30%。尤其内银与内险股H股的受压力仍然较强底下，如看平保 昨日A股微涨0.61%，中国太保 A股涨0.5%，但H股分别挫0.8%及0.7%。差价收窄情况持续下去的话，仍是令国指受压的短期关键因素，国指短期急需收复11,000，不然，10,500也失守的话，将会拖累港股。因此，恒指依目前形势在24,000反覆过后，如未能收复失地，23,500上升轨及100天线23,700的短线支持位分别破的话，尤其23,500若有失宜按趋势减磅。

投资者头上最大一把刀是美国联储局的加息决定，已同大家检视过，美股三大股指今年至今虽有升，但小型股有的已从高位下跌20%或以上。而虚拟货币比特币走势更加似2000年科网股走势，见顶虽已回落，但仍未恐慌急落那一段，比特币的回挫已反映紧投资者的风险胃纳趋收窄，是防备未来突变的资金部署表现。当然，目前就联储局首次加息时间表暂共识在明年中，但欧洲经济的不济，如刚公布欧元区9月制造业PMI初值50.5稍逊预期，会否左右到美国经济的复苏步伐，从而左右首次加息时间表落实的决定，仍有待摸索。(B05)

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钢价续下滑，钢铁股捱打/ 余少文

大市前日急跌后，AH股昨日走势各异，国企指数四连跌。至于新型城镇化，虽令钢铁需求有所上升，可惜钢铁价格仍未见底，钢铁股继续捱打，仍未到走出谷底时。A股昨日反弹，上证又重越2,300点。国指则先升后跌，全日跌28点，收报10,568点，成交115亿港元，仍有33%主板H股逆市上升；红指跌27点或0.6%，收报4,586点，同样四连跌下，成交58亿港元。

中国内地报道指中国有意放宽首套房的定义，只要贷款余额还清再买房就算首套房，从坏的角度来看是不少城市已取消限购，但中国仍要松手，反映楼市情况欠佳；从好的角度则是有助提升需求，令房地产商增加投资，提升水泥、钢铁等需求。当然，中国仍在推动新型城镇化，尤其传言北戴河会议接受今年经济增长低于7.5%目标的现实，颇大机会推动中国加快刺激经济的措施，对于水泥、钢铁等需求有保障，只是钢铁业仍处低潮，钢铁股股价短期压力仍难消除。又有报道指中钢集团数百亿人民币贷款逾期，并指中国出面协调，并会向集团注资200亿人民币，不管消息是真还是假，钢铁业近年处于熊市，不时传出钢铁企业资金链出现问题。而以马鞍山钢铁 、鞍钢股份 和重庆钢铁 的业绩作比较，今年上半年合计亏损11亿人民币，较上年同期蚀7.5亿人民币显着上升，主要是马钢亏损扩大，鞍钢盈利倒退。

如以季度业绩来看，钢铁股自2011年第四季以来至今年第二季，一直处于亏损状况，尤其重钢情况最差，连续六个季度亏损，业绩状况最好是鞍钢，因为连续六季录得盈利，故是钢铁股的首选。只是钢铁业仍然处于谷底，出谷底时间仍未有期，但值得留意，因为始终憧憬这类周期股可以跟电力股一样“先死而后生”，届时股价随时翻一番。根据Wind资讯数据，钢铁价格过去三年可谓低处未算低，中国钢材综合价格指数在2011年仍守120点，2012年底守100点，2013年底跌穿100点，目前又跌穿90点，反映行业情况不乐观。但随着价格下跌，今年钢材产品的需求上升，首七个月升6%，销量亦贴近产量，尤其3月至5月更出现销量高于产量，可以消化库存。(B06)

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