港报社评：中央争取人心摆错了焦点--信报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
中国人大常委会8月31日为政改框架作出寸步不让的决定，不但由于极度保守地重重设限而惹来怨声载道，触发大专学生罢课的＂不合作运动第一波＂，而且直接将香港人的信心指标全面推跌，情况虽然不算意料之外，但仍然使人感到宛如冰水淋头的悲凉。
港大最新民意调查发现，43%受访者不信任特区政府，只有36%表示信任，信任净值是负7%，跌至2003年以来新低。至于信任中国政府的比率更是每下愈况，不信任的受访者高达52%，信任净值是负22%，这是97回归以来最低的数据。既然不信任特区政府与中国政府的比率急升，那么很自然地连带对＂一国两制＂也信心缺缺。港大民调显示，＂一国两制＂的信心净值是负19%，下跌接近20%。
诚然，反对派叫价太高、立场僵化也有一定的责任。从来讲求和平、理性、非暴力、非粗口的温和民主派，为了避免被激进民主派揶揄为＂和理非非＂的和稀泥，现在亦昂昂然以强硬脊骨示人，一来誓言必定在立法会否决政改方案，二来连余下来的谘询也杯葛到底。假如真的是杯葛，什么也不谈、不睬、不理，不等于把所有话语权拱手相让予建制派吗？那时候，一锤定音的中国政府可更加振振有词，把责任归咎于拒绝沟通的反对派。
总而言之，就算人大常委会为政改落闸，未来的民主发展一定不可以关上沟通之门，否则香港将会陷入管治失控的信任危机。倘若香港政局落得只剩下无日无之、无处不在的拗撬和抗争，受害的是全体港人，受损的是整个国家。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法