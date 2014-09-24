港报社评：中央争取人心摆错了焦点--信报9月24日

中国人大常委会8月31日为政改框架作出寸步不让的决定，不但由于极度保守地重重设限而惹来怨声载道，触发大专学生罢课的＂不合作运动第一波＂，而且直接将香港人的信心指标全面推跌，情况虽然不算意料之外，但仍然使人感到宛如冰水淋头的悲凉。

港大最新民意调查发现，43%受访者不信任特区政府，只有36%表示信任，信任净值是负7%，跌至2003年以来新低。至于信任中国政府的比率更是每下愈况，不信任的受访者高达52%，信任净值是负22%，这是97回归以来最低的数据。既然不信任特区政府与中国政府的比率急升，那么很自然地连带对＂一国两制＂也信心缺缺。港大民调显示，＂一国两制＂的信心净值是负19%，下跌接近20%。

诚然，反对派叫价太高、立场僵化也有一定的责任。从来讲求和平、理性、非暴力、非粗口的温和民主派，为了避免被激进民主派揶揄为＂和理非非＂的和稀泥，现在亦昂昂然以强硬脊骨示人，一来誓言必定在立法会否决政改方案，二来连余下来的谘询也杯葛到底。假如真的是杯葛，什么也不谈、不睬、不理，不等于把所有话语权拱手相让予建制派吗？那时候，一锤定音的中国政府可更加振振有词，把责任归咎于拒绝沟通的反对派。

总而言之，就算人大常委会为政改落闸，未来的民主发展一定不可以关上沟通之门，否则香港将会陷入管治失控的信任危机。倘若香港政局落得只剩下无日无之、无处不在的拗撬和抗争，受害的是全体港人，受损的是整个国家。(A02)