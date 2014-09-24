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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:16 BJT

港报社评：人大决定成铁案，香港须思考前路--明报9月24日

中国国家主席习近平会见工商和专业界访京团，并与他们座谈，历时约1小时半，有关内容，即使传媒的报道不完整，仍然揭示这位中国最高领导人阐述香港事务，内容十分丰富，这个重要讲话若全部发表，可以增进港人就中国对港政策的认识和了解。综合传媒报道，习近平讲政改与特首普选，因为时效性强而受关注，不过，他有关＂香港的命运与国家紧密相连＂的论述，事关香港日后发展方向，更值得咀嚼思考。

习近平点出特首人选关键之处，显示中国认知的普选，与港人30年争取的民主普选有巨大落差，以中国之强势，习近平不啻宣告港人追求的民主梦幻灭，因为以中国信任为前提的特首普选，看不到可以落实体现港人认知的民主选举。

回归以来，香港除了政治争拗不断，经济民生发展停滞不前，不少指标倒退，已经被新加坡、韩国等竞争对手抛离，现在主要靠国家输血，才得以维持表面繁荣；只要客观审视香港现况的人，都看到这颗＂东方之珠＂的处境和困局。若认同今次中国对港政改抓紧，与香港经济衰落、需要倚赖国家生存有关，则如何振兴经济，是港人需要思考的问题。现阶段民主普选既已关进铁笼，香港是否继续被政治斗争牵着走，使经济、社会更加沉沦？还是重振经济、加强公民社会，厚植香港的筹码，为下一阶段的民主发展创造有利条件？港人就此要冷静思考，凝聚共识，共同抉择。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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