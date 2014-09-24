港报社评：人大决定成铁案，香港须思考前路--明报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
中国国家主席习近平会见工商和专业界访京团，并与他们座谈，历时约1小时半，有关内容，即使传媒的报道不完整，仍然揭示这位中国最高领导人阐述香港事务，内容十分丰富，这个重要讲话若全部发表，可以增进港人就中国对港政策的认识和了解。综合传媒报道，习近平讲政改与特首普选，因为时效性强而受关注，不过，他有关＂香港的命运与国家紧密相连＂的论述，事关香港日后发展方向，更值得咀嚼思考。
习近平点出特首人选关键之处，显示中国认知的普选，与港人30年争取的民主普选有巨大落差，以中国之强势，习近平不啻宣告港人追求的民主梦幻灭，因为以中国信任为前提的特首普选，看不到可以落实体现港人认知的民主选举。
回归以来，香港除了政治争拗不断，经济民生发展停滞不前，不少指标倒退，已经被新加坡、韩国等竞争对手抛离，现在主要靠国家输血，才得以维持表面繁荣；只要客观审视香港现况的人，都看到这颗＂东方之珠＂的处境和困局。若认同今次中国对港政改抓紧，与香港经济衰落、需要倚赖国家生存有关，则如何振兴经济，是港人需要思考的问题。现阶段民主普选既已关进铁笼，香港是否继续被政治斗争牵着走，使经济、社会更加沉沦？还是重振经济、加强公民社会，厚植香港的筹码，为下一阶段的民主发展创造有利条件？港人就此要冷静思考，凝聚共识，共同抉择。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法