中国房地产：青岛放松首套房贷认定标准，加快商品房预售监管资金拨付速度

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透北京9月24日 - 中国山东省青岛市正式发文明确放松首套房贷认定标准。青岛国土资源和房屋管理局日前下发文件称，出售唯一住房又新购住房的居民家庭偿清原购房贷款后，再次申请住房贷款的，按首套房贷认定；同时对居民家庭购买首套住房在首付款比例、贷款利率等方面给予优惠。
该局网站刊登文件全文并称，加快商品房预售监管资金审批和拨付速度，对非重点监管资金即报即批，做到随时申请，随时拨付。
“分类调节预售监管资金拨付力度，综合考虑企业信誉和开发资质等级情况，将重点监管资金拨付比例上调5-20%。”文件称。
青岛并要求，各商业银行要增加住房开发贷款供应，并向商业银行总行积极争取开发贷款额度；进一步提高开发贷款授信审批效率，对达到授信条件的开发贷款，要及时发放。
同时，对开发企业申报的商品房预售价格实行弹性调节，套型面积在90平方米以上的商品住房不再进行预售价格管理。
青岛市目标在2014-2016年间，保障性住房建筹总量不低于3.5万套，其中建筹公共租赁住房不少于3万套，保障性住房供应总量不低于3万套；同时在2017年以前基本完成10.2万户改造任务。
路透上周根据国家统计局公布数据测算，中国8月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升0.5%，涨幅连续第八个月缩窄，且为2013年以来最低；环比下跌1.1%，连续第四个月下跌且跌幅较上月进一步扩大。
而在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行 回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。 （完）
欲览文件全文，请点击青岛市国土资源和房屋管理局网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法