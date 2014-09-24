港报社评：罢课占中易控，野猫行动难测--星岛日报9月24日

大学生罢课今天进入第三天，如果香港特首梁振英不应邀到添马公园集会现场与学生对话，发动罢课的专上学生联会声称会把行动升级。预计所谓＂升级＂，是把罢课行动与占领中环行动汇流。

香港政府目前则柔性处理大专生罢课，行政会议成员李国章昨日发表声明，一改日前的热讽口吻，对学生罢课表示关心。特首梁振英昨日召开行政会议前，更特别走出政府总部，打算亲自接收学联的请愿信，却因请愿学生不顾秩序跨过铁栏，在一片混乱中失诸交臂。梁振英对学生的诉求表达了关心，显示自己并非充耳不闻。

早前有学联中人指升级行动包括延长罢课或无限期罢课，视乎社会回应及行动成效等实际情况而定。以目前的形势，学生把罢课行动延长几天，持续到占中之日，属于合理预期。

人大常委会作出决定后，泛民宣告对话之门已关，会杯葛政府的政改第二轮谘询，特首梁振英试图牵线安排全体立法会议员下月访问广东，泛民反应冷淡。中国不会就人大决定让步，泛民又不打算表达沟通善意，占中等一波又一波的抗争行动势难避免，把本港推进打消耗战的局面。

不过，香港发生过多次冲击事件，往往是在合法抗议行动进行期间或结束时，小部分激进人士和有暴力倾向的愤青趁群情汹涌而闹事，喧宾夺主。占中会否出现乱局，最不可预测的因素，是这类人透过互联网发动的野猫式行动。经过上次冲击立法会的暴力事件，警方对此绝不应掉以轻心。(A05)