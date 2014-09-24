港报社评：罢课占中易控，野猫行动难测--星岛日报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
大学生罢课今天进入第三天，如果香港特首梁振英不应邀到添马公园集会现场与学生对话，发动罢课的专上学生联会声称会把行动升级。预计所谓＂升级＂，是把罢课行动与占领中环行动汇流。
香港政府目前则柔性处理大专生罢课，行政会议成员李国章昨日发表声明，一改日前的热讽口吻，对学生罢课表示关心。特首梁振英昨日召开行政会议前，更特别走出政府总部，打算亲自接收学联的请愿信，却因请愿学生不顾秩序跨过铁栏，在一片混乱中失诸交臂。梁振英对学生的诉求表达了关心，显示自己并非充耳不闻。
早前有学联中人指升级行动包括延长罢课或无限期罢课，视乎社会回应及行动成效等实际情况而定。以目前的形势，学生把罢课行动延长几天，持续到占中之日，属于合理预期。
人大常委会作出决定后，泛民宣告对话之门已关，会杯葛政府的政改第二轮谘询，特首梁振英试图牵线安排全体立法会议员下月访问广东，泛民反应冷淡。中国不会就人大决定让步，泛民又不打算表达沟通善意，占中等一波又一波的抗争行动势难避免，把本港推进打消耗战的局面。
不过，香港发生过多次冲击事件，往往是在合法抗议行动进行期间或结束时，小部分激进人士和有暴力倾向的愤青趁群情汹涌而闹事，喧宾夺主。占中会否出现乱局，最不可预测的因素，是这类人透过互联网发动的野猫式行动。经过上次冲击立法会的暴力事件，警方对此绝不应掉以轻心。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法