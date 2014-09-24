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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:42 BJT

全球金市：金价下跌，因美元上涨且美国经济数据强劲

美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。

在政治不确定性的时期，黄金传统上被视为避险资产。

周二美元指数因获利了结下跌，此前已连涨10周。不过美元指数周三收复失地，在四年高位附近交投。

尽管金价在隔夜交易小涨，投资人买兴仍然疲弱。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二该基金黄金持仓量下降1.2吨至773.45吨，为2008年12月以来最低。

尽管美元走强是近日金价走跌主因，强劲的美国数据亦令金价承压。

美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。

从技术面来看，黄金前景仍旧黯淡，交易商预期金价将跌破每盎司1,200美元的心理关口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 白云/于春红)
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