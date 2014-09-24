全球金市：金价下跌，因美元上涨且美国经济数据强劲

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(盖达组织,al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。
在政治不确定性的时期，黄金传统上被视为避险资产。
周二美元指数因获利了结下跌，此前已连涨10周。不过美元指数周三收复失地，在四年高位附近交投。
尽管金价在隔夜交易小涨，投资人买兴仍然疲弱。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周二该基金黄金持仓量下降1.2吨至773.45吨，为2008年12月以来最低。
尽管美元走强是近日金价走跌主因，强劲的美国数据亦令金价承压。
美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。
从技术面来看，黄金前景仍旧黯淡，交易商预期金价将跌破每盎司1,200美元的心理关口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 白云/于春红)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法