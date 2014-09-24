港报社评：科网富豪崛起，莫只满足国内赛--经济日报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
本年度中国富豪榜昨出炉，10大富豪中五个是科网新贵。惟外界仍感中国科网业仅复制外国成功经验，并得益于中国市场封闭。中国科网企业壮大除打好国内赛，更须升级打国际赛。
有中国机构昨发表2014年度内地富豪榜，阿里巴巴创办人马云以1,500亿元人民币的个人财富，成为新鲜出炉的中国首富。富豪榜更反映科网新贵冒起，渐挤走传统产业的富豪，如最新打入10大的，有中国最大购物网之一京东的创办人刘强东、小米手机创办人雷军等。
虽然如此，个别中国科网企业能脱颖而出，亦非易事。中国市场幅员广大、市场竞争相当激烈，若科网企业不能在服务上贴心完善、产品质优价廉，亦难在这个13亿人的庞大市场中跑出。但中国科网企业若要更上层楼，就不能仅满足于打赢国内赛，更要到国际市场打赢国际赛，惟中国企业能否续成长胜将军，实存疑问。 中国科网企业要晋级，固须在本土市场打好根基，更关键是在思维上要大跃进，不能再甘于当跟风者，而是要成创新者，并投入更多资源，开拓更多迎合国际市场、外国消费者需要的新服务、新产品。
中国科网企业能否打赢国际赛，不但关系个别企业的荣辱、个别富豪的财富，更是中国能否提升在国际上的软实力，赢取国际社会认同与尊重的关键之一。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法