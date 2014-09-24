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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:22 BJT

台湾债市：殖利率全面上扬，寿险缩手令长券标售笼罩阴霾

路透台北9月24日 - 台湾公债殖利率周三全面上扬。交易商表示，昨日10年券103/13得标利率虽低于预期，但前五大保险业得标比重为零，让国际板美元债券造成资金排挤的忧虑笼罩盘面。

交易商表示，市场对美元债的担忧，必须等到下周一新20年券103/14 标售结果出炉后才能厘清。至于短端的五年券，今日登场的103/15 发行交易殖利率也开高，也是着眼于殖利率曲线尾端不稳，让空方有继续攻击的理由。

〞昨天五大保险业都没标(103/13期)，大家毛毛的。〞一位证券商交易主管说。

另一证券商交易员则称，寿险需求缩手，长券标售的不确定性导致殖利率向上移动风险，对中短券也有比价效应。

台湾央行昨日标售10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%，各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。

台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。

美国指标和长期公债收益率(殖利率)周二下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/15 发行前交易：1.29-1.33%

• 10年公债103/13 发行前交易：1.72-1.74%

本地时间10:12时最新报价：

• 103/15期公债发行前交易殖利率报1.3126%。

• 103/13期公债发行前交易殖利率微弹0.45基点报1.7315%。

以下为最新相关报导连结：

--《美债周三展望》收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国牵头空袭叙利亚

--台湾数据：8月工业生产指数较上年同期升7.03%，9月有望年增7-8%

--《综述》美国9月制造业和服务业双双加速，支持本季经济强劲的观点 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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