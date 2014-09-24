台湾债市：殖利率全面上扬，寿险缩手令长券标售笼罩阴霾

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透台北9月24日 - 台湾公债殖利率周三全面上扬。交易商表示，昨日10年券103/13得标利率虽低于预期，但前五大保险业得标比重为零，让国际板美元债券造成资金排挤的忧虑笼罩盘面。
交易商表示，市场对美元债的担忧，必须等到下周一新20年券103/14 标售结果出炉后才能厘清。至于短端的五年券，今日登场的103/15 发行交易殖利率也开高，也是着眼于殖利率曲线尾端不稳，让空方有继续攻击的理由。
〞昨天五大保险业都没标(103/13期)，大家毛毛的。〞一位证券商交易主管说。
另一证券商交易员则称，寿险需求缩手，长券标售的不确定性导致殖利率向上移动风险，对中短券也有比价效应。
台湾央行昨日标售10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%，各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。
台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。
美国指标和长期公债收益率(殖利率)周二下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/15 发行前交易：1.29-1.33%
• 10年公债103/13 发行前交易：1.72-1.74%
本地时间10:12时最新报价：
• 103/15期公债发行前交易殖利率报1.3126%。
• 103/13期公债发行前交易殖利率微弹0.45基点报1.7315%。
以下为最新相关报导连结：
--《美债周三展望》收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国牵头空袭叙利亚
--台湾数据：8月工业生产指数较上年同期升7.03%，9月有望年增7-8%
--《综述》美国9月制造业和服务业双双加速，支持本季经济强劲的观点 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法