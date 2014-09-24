港报社评：＂一国两制＂利两地共荣，符合外资利益--文汇报9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
中国国家主席习近平会见香港工商专业界访京团时指出，不断推进＂一国两制＂事业，是包括香港同胞在内的全体中华儿女的共同愿望，符合国家根本利益和香港长远利益，也符合外来投资者利益。事实上，香港好，国家好；国家好，香港更好。落实好＂一国两制＂，有利维护两地的共同发展和繁荣，不言而喻。
需要特别指出的是，香港作为国际金融贸易中心，是通往中国内地的＂跳板＂，保持香港良好的投资环境，与国际投资者的利益息息相关。习主席关于＂符合外来投资者利益＂的讲话，不仅指明了香港实行＂一国两制＂、保持繁荣稳定是大家的共同利益之所在，而且表达了中国政府希望国际社会在这方面多做有益的事情。
确保＂一国两制＂成功落实，保持香港的繁荣稳定，符合外来投资者利益。今年6月，国务院总理李克强访问英国，中英两国政府发表的联合声明指出，＂双方认为，按照＂一国两制＂方针和基本法维护和促进香港特别行政区的繁荣与稳定符合双方利益。＂此次习近平的讲话，显然要提醒国际社会，必须正确认识落实＂一国两制＂的重要性，支持香港按照基本法落实普选，有利于外来投资者分享香港繁荣稳定、中国快速发展所带来的巨大红利。(A05)
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路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法