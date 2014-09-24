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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:16 BJT

港报社评：＂一国两制＂利两地共荣，符合外资利益--文汇报9月24日

中国国家主席习近平会见香港工商专业界访京团时指出，不断推进＂一国两制＂事业，是包括香港同胞在内的全体中华儿女的共同愿望，符合国家根本利益和香港长远利益，也符合外来投资者利益。事实上，香港好，国家好；国家好，香港更好。落实好＂一国两制＂，有利维护两地的共同发展和繁荣，不言而喻。

需要特别指出的是，香港作为国际金融贸易中心，是通往中国内地的＂跳板＂，保持香港良好的投资环境，与国际投资者的利益息息相关。习主席关于＂符合外来投资者利益＂的讲话，不仅指明了香港实行＂一国两制＂、保持繁荣稳定是大家的共同利益之所在，而且表达了中国政府希望国际社会在这方面多做有益的事情。

确保＂一国两制＂成功落实，保持香港的繁荣稳定，符合外来投资者利益。今年6月，国务院总理李克强访问英国，中英两国政府发表的联合声明指出，＂双方认为，按照＂一国两制＂方针和基本法维护和促进香港特别行政区的繁荣与稳定符合双方利益。＂此次习近平的讲话，显然要提醒国际社会，必须正确认识落实＂一国两制＂的重要性，支持香港按照基本法落实普选，有利于外来投资者分享香港繁荣稳定、中国快速发展所带来的巨大红利。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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