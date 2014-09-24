美国金融：FED官员声援小型银行，认为其监管负担过重

“监管框架已经转变，现在较少依靠审查人员经验和监管当局的判断，而是更看重数据导向的计量经济模型和指标，”她表示。

美联储理事鲍威尔称，日趋激烈的大型银行竞争正在损害该行业，但监管框架也受到了影响。

“合规负担尤其让小银行望而生畏，”他称。

社区银行长期抱怨2008年金融危机后出台的改革给小型银行带来了过多负担。这些改革原本是为了遏制银行业冲过头的问题。

上周在国会作证时，美联储银行业监管部门的Maryann Hunter陈述了美联储用来应对小型银行担忧的举措，包括实施新的消费者合规框架、改善审查人员培训和建立社区银行顾问委员会。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在周二答记者问时表示，他支持监管者需要在所监管区域现场办公的想法。

乔治还补充道，尽管银行业者资本状况优于金融危机前水准，但社区银行仍需要遵守更为复杂的资本规定。