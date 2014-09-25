《中国债券市场每日交易备忘》--9月25日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币三个月期贴现金融债10:00-11:00招标 进出口银行至多60亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标 福建能源集团4亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中国银行主承 大唐集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信银行主承 南方水泥15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，农业银行和交通银行主承 西安浐灞河发展5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和浦发银行主承 山东钢铁集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 中材水泥5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 曙光股份 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 林州重机 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行和中信银行主承 湖北供销合作社社有资产经营管理公司3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 复星医药 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和浙商银行主承 重庆万盛经济技术开发区投资集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 都江堰兴市投资4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 杭州萧山水务集团2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 宁夏宝塔石化集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发证券和交通银行主承 中天建设集团7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 贵阳经济技术开发区国资投资经营9亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，东方花旗证券主承 招商银行 10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% 兴业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7008% 浙江萧山农村合作银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 浦发银行 15亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8300% 浦发银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 宁波银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元五年期固息金融债140224，票面利率4.83% 北京国有资本经营中心45亿元15年期投资人选择权(5+10)固息债1480506，票面利率5.28% 中国电力投资集团30亿元15年期固息债1480509，票面利率5.74% 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短融011497002，票面利率4.50% 山东商业集团10亿元九个月期超短融011499025，票面利率5.10% 阳泉煤业集团20亿元一年期短期融资券041468006，票面利率5.24% 广发证券 30亿元三个月期短融071404012，票面利率4.58% 东吴证券5亿元三个月期短融071440003，票面利率4.70% 温州市公用事业投资集团2.5亿元一年期短融041460092，票面利率5.20% 新疆天富集团4亿元一年期短融041473007，票面利率5.29% 华仪电器集团1.5亿元一年期短融041463021，票面利率7.50% 五矿股份40亿元五年期中期票据101453022，票面利率5.30% 阳泉煤业集团阳煤化工投资10亿元三年期中票101461026，票面利率7.95% 温州市现代服务业投资集团10亿元三年期中票101461030，票面利率6.09% 海宁市资产经营公司10亿元五年期中票101458028，票面利率6.20% ============================================================================ 三、缴款： 农发行40亿元三年期固息增发债140440，发行价格101.86元 农发行40亿元五年期固息增发债140441，发行价格102.88元 鄂州城建投7亿元七年期固息债1480514，票面利率6.68% 嘉峪关城市基础设施10亿元七年期固息债1480495，票面利率7.83% 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融 华电集团40亿元六个月期超短融 西部证券5亿元三个月期短期融资券 杭州实业投资集团19亿元一年期短期融资券 南京港集团3亿元一年期短期融资券 陕天然气 3亿元一年期短期融资券 玖龙纸业(重庆)投资集团3亿元一年期短期融资券 中国通用技术(集团)控股30亿元五年期中期票据 龙岩工贸发展集团3亿元三年期中票 苏州工业园区国资控股发展10亿元五年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 武汉圣泽捷通物流3.5亿元一年期短融041358066到期兑付，票面利率7.00% 天津市政投资4亿元一年期短融041360067到期兑付，票面利率6.00% 中国电力投资集团15亿元一年期短融041361043到期兑付，票面利率4.85% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408012到期兑付，参考收益率4.6501% 光大银行 20亿元三个月期同业存单111417001到期兑付，票面利率4.60% 08广发债固2 081903付息 09国安集MTN2 0982132付息 10附息国债07 100007付息 13中色MTN001 101363002付息 10陕有色MTN3 1082169付息 11进出04 110304付息 11农发05 110405付息 12榕城乡债 1280299付息 12邳州润城债 1280300付息 12济源建投债 1280301付息 12内蒙高新债 1280302付息 12并龙城债 1280303付息 12长寿开投债 1280304付息 12鄂交投MTN1 1282366付息 12晋能交MTN1 1282367付息 12津高路MTN1 1282368付息 13进出25 130325付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国经济增长乏力，部分行业不景气，增加外界对金融业资产质量的忧虑。不过银监会主席尚福林称，目前 商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定 ，风险可控。 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 边竞/李宏薇)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：