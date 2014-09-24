美国金融：堪萨斯联储总裁乔治称，“非常期待”美联储开始升息

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气

路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。