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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 10:01 BJT

美国金融：堪萨斯联储总裁乔治称，“非常期待”美联储开始升息

路透怀俄明州夏延9月23日 - 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该很快开始升息，并且“渐进式和系统性地”进行。

她表示对利率正常化“非常期待”，并称她认为经济目前可以承受升息，而且维持低利率太久将进一步催生金融市场的冒险行为。

她警告称，在美联储从近零水平升息时，公众将预料金融市场会出现“波动”。

乔治一贯呼吁收紧货币政策，尽管美联储过去几年持续扩大刺激措施。她今年在美联储政策委员会没有投票权。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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