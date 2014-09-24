美国金融：堪萨斯联储总裁乔治称，“非常期待”美联储开始升息

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透怀俄明州夏延9月23日 - 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该很快开始升息，并且“渐进式和系统性地”进行。
她表示对利率正常化“非常期待”，并称她认为经济目前可以承受升息，而且维持低利率太久将进一步催生金融市场的冒险行为。
她警告称，在美联储从近零水平升息时，公众将预料金融市场会出现“波动”。
乔治一贯呼吁收紧货币政策，尽管美联储过去几年持续扩大刺激措施。她今年在美联储政策委员会没有投票权。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。