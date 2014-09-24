版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:29 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月24日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/24 沪 万盛股份 732010 2,500 11.70 22.76 广发证券 9/29

9/24 沪 兰石重装 732169 10,000 1.68 21.73 华龙证券 9/29

9/24 沪 设计股份 732018 2,600 32.26 22.88 广发证券 9/29

9/24 沪 九洲药业 732456 5,196 15.43 22.36 招商证券 9/29

9/24 深 电光科技 002730 3,667 8.07 19.59 财通证券 9/29

9/24 深 飞凯材料 300398 2,000 18.15 22.84 国元证券 9/29

9/24 深 京 天 利 300399 2,000 11.19 20.35 国泰君安 9/29

9/24 深 花园生物 300401 2,270 7.01 21.10 万联证券 9/29

9/25 沪 东方电缆 732606 *3,535 *8.20 *20.41 西部证券 9/30

9/25 深 劲拓股份 300400 *2,000 *7.60 *21.11 兴业证券 9/30

9/25 深　 宝色股份　300402　 *5,100　　*4.47 *20.66 国海证券　9/30

------------------------------------------------------------------------------------

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

-----------------------------------------------------------------------------------

新股上市:

-----------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 沪 华懋科技 603306 3,500 12.08 19.24 国金证券

-- 沪 节能风电 601016 17,778 2.17 22.06 中德证券

-- 沪 重庆燃气 600917 15,600 3.25 19.12 申银万国

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐