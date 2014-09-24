《中国已公布新股发行上市日程表》--9月24日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/24 沪 万盛股份 732010 2,500 11.70 22.76 广发证券 9/29
9/24 沪 兰石重装 732169 10,000 1.68 21.73 华龙证券 9/29
9/24 沪 设计股份 732018 2,600 32.26 22.88 广发证券 9/29
9/24 沪 九洲药业 732456 5,196 15.43 22.36 招商证券 9/29
9/24 深 电光科技 002730 3,667 8.07 19.59 财通证券 9/29
9/24 深 飞凯材料 300398 2,000 18.15 22.84 国元证券 9/29
9/24 深 京 天 利 300399 2,000 11.19 20.35 国泰君安 9/29
9/24 深 花园生物 300401 2,270 7.01 21.10 万联证券 9/29
9/25 沪 东方电缆 732606 *3,535 *8.20 *20.41 西部证券 9/30
9/25 深 劲拓股份 300400 *2,000 *7.60 *21.11 兴业证券 9/30
9/25 深 宝色股份 300402 *5,100 *4.47 *20.66 国海证券 9/30
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 沪 华懋科技 603306 3,500 12.08 19.24 国金证券
-- 沪 节能风电 601016 17,778 2.17 22.06 中德证券
-- 沪 重庆燃气 600917 15,600 3.25 19.12 申银万国
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法