金属期市：LME期铜陷于三个月低点附近，因供给料将扩增

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
上海期交所主力12月期铜 隔夜持平在每吨47,990元人民币。
美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。
Markit欧元区综合PMI初值下滑至九个月低点52.3，因企业连续第30个月下调价格。 而汇丰中国9月制造业PMI初值仅小幅回升，下行压力犹存考验政策定力。
世界贸易组织(WTO)周二表示，今明两年全球商品贸易增长速度将逊于先前预期，包括地区冲突和埃博拉疫情爆发在内的多个因素令全球贸易快速回归更强劲增长面临风险。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税负争端，从而得以恢复自印尼出口。(完) (编译 张明钧/李婷仪 审校 戴素萍)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法