版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:36 BJT

金属期市：LME期铜陷于三个月低点附近，因供给料将扩增

上海期交所主力12月期铜 隔夜持平在每吨47,990元人民币。

美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。

Markit欧元区综合PMI初值下滑至九个月低点52.3，因企业连续第30个月下调价格。 而汇丰中国9月制造业PMI初值仅小幅回升，下行压力犹存考验政策定力。

世界贸易组织(WTO)周二表示，今明两年全球商品贸易增长速度将逊于先前预期，包括地区冲突和埃博拉疫情爆发在内的多个因素令全球贸易快速回归更强劲增长面临风险。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税负争端，从而得以恢复自印尼出口。(完) (编译 张明钧/李婷仪 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐