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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:47 BJT

台湾汇市：台币盘初整理，观望台股后续表现

路透台北9月24日 - 台币兑美元 周三盘初狭幅整理。交易员指出，国际美元依旧偏强，外资、出口商的动作都不大，且股市走势不明确，令台币走势未脱上日区间。

交易员表示，央行将于明日举行理监事会议，从央行向立法院提出的业务报告，以及总裁彭淮南今日的发言，周四升息机率偏低。盘中将继续关注台股的表现。

〞外资有买一些些，出口商看美元较强，也不急着卖。〞一本地银行交易员说。

台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。 彭淮南今日也在立法院称，8月CPI走高是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。

本地时间10:41，大盘加权股价指数 接近平盘报9,090.52点。

盘初台币主要交易区间在30.230-30.255，上交易日主要区间在30.223-30.257。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报价 暂报在30.235/30.248左右，上日纽约盘收在30.225。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.300

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