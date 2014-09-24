新债招标：中国财政部代发七年期地方债利率4.12%--业内人士

路透上海9月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早代理发行的七年期地方债，中标利率4.12%，投标倍数为1.98倍。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，七年期标准化国债最新收益率为3.9826%。

此为财政部今年最后一批代理招标发行的地方债，招标总额为207亿元，包括吉林、内蒙、天津、海南、大连、宁波、安徽、贵州、辽宁、厦门、湖南12个省市。

9月24日(周三)招标，9月25日(周四)开始计息，招标结束至9月28日分销，9月30日起上市交易，采用单一价格招标方式，标的为利率。

利息将按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%。

具体内容如下:

地区 七年期

发行额(亿元)

吉林 25

湖南 38

厦门 4

辽宁 21

安徽 35

贵州 22

西藏 3

内蒙 25

天津 10

海南 12

大连 6

宁波 6

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合计 207

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。