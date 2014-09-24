中国个股：皖江物流称旗下子公司受累钢贸业务，逾20亿债务到期

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透上海9月24日 - 中国安徽皖江物流(集团)股份有限公司 周三公告，旗下子公司淮矿现代物流受累钢贸业务，发生重大信用风险事件。截至9月12日，债务总额高达167.49亿元人民币，其中已到期债务20.69亿元，未到期债务146.8亿元。
刊登在上海证券交易所的公告称，根据债权人性质将债务划分为金融类债务和非金融类债务，金融类债务总额127.18亿元，涉及19家银行，其中已到期债务9.98亿元，未到期债务 117.2亿元。
此外，非金融类债务40.31亿元，其中已到期债务10.71亿元，未到期债务29.6亿元。
最近两三年，受钢铁行业不景气拖累，钢贸行业风险也不断涌现，不少商业银行也深受该领域贷款质量下滑引发的重大压力。
对近日关于中国中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期的传闻，财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”；但中钢集团同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。
皖江物流表示，与债务相对应，淮矿物流债权总额161.57亿元，其中已到期债权109.7亿元，未到期债权51.87亿元。部分债权设定了担保，但因担保物的实际价值存在不确定性等原因，暂不能确定上述担保物是否能够实现对上述已设定担保债权的全覆盖。
皖江物流分析本次子公司重大信用风险事件原因称，淮矿物流经营的贸易品种单一，主要是经营钢材产品，而行业下滑致与其合作的钢铁、钢贸客户单位资金周转出现严重困难，资金回笼缓慢，从而导致资金周转困难。
另外，除银行过度授信以及银行收缩钢铁、钢贸行业授信贷款等外部原因之外，淮矿物流自身也存在业务过于冒进等内部原因导致上述问题出现。
皖江物流称，目前，政府部门、债权银行、淮矿物流、皖江物流、淮南矿业等相关各方正在抓紧商讨、论证最终处置方案，尚未最后确定，具有重大不确定性。公司股票继续停牌。
皖江物流此前曾于2013年3月发行15亿元12芜湖港债 ，由控股股东淮南矿业提供全额担保。本月稍早联合信用评级将皖江物流及所发债券列入信用评级观察名单，随后淮南矿业发布公告强调，称若皖江物流不能按期偿付本息，该公司将承担担保义务。
皖江物流自9月9日起停牌，停牌前收报4.11元。(完)
参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法