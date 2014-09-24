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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:41 BJT

中国个股：皖江物流称旗下子公司受累钢贸业务，逾20亿债务到期

路透上海9月24日 - 中国安徽皖江物流(集团)股份有限公司 周三公告，旗下子公司淮矿现代物流受累钢贸业务，发生重大信用风险事件。截至9月12日，债务总额高达167.49亿元人民币，其中已到期债务20.69亿元，未到期债务146.8亿元。

刊登在上海证券交易所的公告称，根据债权人性质将债务划分为金融类债务和非金融类债务，金融类债务总额127.18亿元，涉及19家银行，其中已到期债务9.98亿元，未到期债务 117.2亿元。

此外，非金融类债务40.31亿元，其中已到期债务10.71亿元，未到期债务29.6亿元。

最近两三年，受钢铁行业不景气拖累，钢贸行业风险也不断涌现，不少商业银行也深受该领域贷款质量下滑引发的重大压力。

对近日关于中国中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期的传闻，财新网周二援引中钢集团明确回应称“不属实”；但中钢集团同时承认存在应回笼资金未按时到账的情况。

皖江物流表示，与债务相对应，淮矿物流债权总额161.57亿元，其中已到期债权109.7亿元，未到期债权51.87亿元。部分债权设定了担保，但因担保物的实际价值存在不确定性等原因，暂不能确定上述担保物是否能够实现对上述已设定担保债权的全覆盖。

皖江物流分析本次子公司重大信用风险事件原因称，淮矿物流经营的贸易品种单一，主要是经营钢材产品，而行业下滑致与其合作的钢铁、钢贸客户单位资金周转出现严重困难，资金回笼缓慢，从而导致资金周转困难。

另外，除银行过度授信以及银行收缩钢铁、钢贸行业授信贷款等外部原因之外，淮矿物流自身也存在业务过于冒进等内部原因导致上述问题出现。

皖江物流称，目前，政府部门、债权银行、淮矿物流、皖江物流、淮南矿业等相关各方正在抓紧商讨、论证最终处置方案，尚未最后确定，具有重大不确定性。公司股票继续停牌。

皖江物流此前曾于2013年3月发行15亿元12芜湖港债 ，由控股股东淮南矿业提供全额担保。本月稍早联合信用评级将皖江物流及所发债券列入信用评级观察名单，随后淮南矿业发布公告强调，称若皖江物流不能按期偿付本息，该公司将承担担保义务。

皖江物流自9月9日起停牌，停牌前收报4.11元。(完)

参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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