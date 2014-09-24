更正-澳洲央行：或需要采取更多措施收紧房贷业务

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(更正：正文第八段应为“在7月止六个月内，房屋贷款年增率加速至7%左右”，而非“7月止六个月内的房屋贷款环比年率加速至7%左右”。第10段应为“地产投资人的信用至少媲美自有住宅者”，而非“地产投资人的信用不如自有住宅者”)
路透悉尼9月24日 - 澳洲央行表示，可能需要采取额外措施收紧银行的放贷业务。该央行警告指出，由于投资者活动超过房屋业主和企业的活动，房屋市场出现“失衡”。
澳洲央行在长达64页的金融稳定评估报告中称，宏观经济和金融稳定面临的关键问题是，在当前低利率、房价强劲上涨和家庭负债上升的环境下，放贷业务是否足够保守。
“澳洲央行的评估认为，房地产市场当前强势所带来的风险更有可能体现在未来家庭支出中，而非银行业的资产负债表上，”报告称。
“但是，如果投资者贷款和房价继续以当前的速度上升，甚至升得更快，银行面临的直接风险将会增大。”
因此，澳洲央行表示，正在与澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)、以及金融监管委员会其它委员进行讨论，“可能采取额外举措，以约束放贷行为，特别是对投资者的放贷。”
澳洲央行表示，利率处于纪录低点，且银行间竞争激烈，已经导致投资型住房贷款大幅增长，“大大超过对自住型住房以及企业的贷款规模”。
“房市及抵押贷款市场结构失衡，与出租房屋占整体房市存量比重相比，对投资人发行的新贷款不成比例。”
在历经多年的温和成长后，在7月止的六个月内，房屋贷款年增率加速至7%左右，投资人信贷成长率则上扬至近10%，达到2007年以来最快增速。
此一投机活动有加速推高房价的风险，最终导致大幅反转，这恐将更为广泛地打击消费者信心及支出。
澳洲央行称历史上来看，地产投资人的信用至少媲美自有住宅者，而且当前抵押贷款的贷放标准仍较全球金融危机前那几年来得严格。
澳洲央行称，商用地产需求亦强劲增加，因其吸引追求收益率的本地及海外投资人投入。
“这提升了房价，并导致中央商务区和工业地产的房价和租金走势进一步分化，”央行称。
“不过现阶段，这个领域对金融稳定性的总体威胁仍较温和，因为银行的商业地产曝险在银行总资产中占比小于危机之前。”
总体上，澳洲央行表示澳洲金融体系仍受到支撑，受助于银行业系统的强劲财务表现。
澳洲央行表示，作为2014年G20主席国的澳洲正与金融稳定委员会(FSB)合作，旨在大幅完善四个核心改革领域的重要方面，包括建立灵活的金融机构、应对“大到不能倒”问题、影子银行风险，并确保衍生品市场安全。
“进展基本顺利，希望在11月的G20峰会前完成今年初的重要计划，”澳洲央行称。(完) (编译 白云/郑茵/张明钧/朱晓军；审校 戴素萍/于春红/李爽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。