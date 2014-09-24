更正-澳洲央行：或需要采取更多措施收紧房贷业务

(更正：正文第八段应为“在7月止六个月内，房屋贷款年增率加速至7%左右”，而非“7月止六个月内的房屋贷款环比年率加速至7%左右”。第10段应为“地产投资人的信用至少媲美自有住宅者”，而非“地产投资人的信用不如自有住宅者”)

路透悉尼9月24日 - 澳洲央行表示，可能需要采取额外措施收紧银行的放贷业务。该央行警告指出，由于投资者活动超过房屋业主和企业的活动，房屋市场出现“失衡”。

澳洲央行在长达64页的金融稳定评估报告中称，宏观经济和金融稳定面临的关键问题是，在当前低利率、房价强劲上涨和家庭负债上升的环境下，放贷业务是否足够保守。

“澳洲央行的评估认为，房地产市场当前强势所带来的风险更有可能体现在未来家庭支出中，而非银行业的资产负债表上，”报告称。

“但是，如果投资者贷款和房价继续以当前的速度上升，甚至升得更快，银行面临的直接风险将会增大。”

因此，澳洲央行表示，正在与澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)、以及金融监管委员会其它委员进行讨论，“可能采取额外举措，以约束放贷行为，特别是对投资者的放贷。”

澳洲央行表示，利率处于纪录低点，且银行间竞争激烈，已经导致投资型住房贷款大幅增长，“大大超过对自住型住房以及企业的贷款规模”。

“房市及抵押贷款市场结构失衡，与出租房屋占整体房市存量比重相比，对投资人发行的新贷款不成比例。”

在历经多年的温和成长后，在7月止的六个月内，房屋贷款年增率加速至7%左右，投资人信贷成长率则上扬至近10%，达到2007年以来最快增速。

此一投机活动有加速推高房价的风险，最终导致大幅反转，这恐将更为广泛地打击消费者信心及支出。

澳洲央行称历史上来看，地产投资人的信用至少媲美自有住宅者，而且当前抵押贷款的贷放标准仍较全球金融危机前那几年来得严格。

澳洲央行称，商用地产需求亦强劲增加，因其吸引追求收益率的本地及海外投资人投入。

“这提升了房价，并导致中央商务区和工业地产的房价和租金走势进一步分化，”央行称。

“不过现阶段，这个领域对金融稳定性的总体威胁仍较温和，因为银行的商业地产曝险在银行总资产中占比小于危机之前。”

总体上，澳洲央行表示澳洲金融体系仍受到支撑，受助于银行业系统的强劲财务表现。

澳洲央行表示，作为2014年G20主席国的澳洲正与金融稳定委员会(FSB)合作，旨在大幅完善四个核心改革领域的重要方面，包括建立灵活的金融机构、应对“大到不能倒”问题、影子银行风险，并确保衍生品市场安全。