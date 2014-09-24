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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:40 BJT

中信期货：中国期指资金回流利于企稳

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

周一期指杀跌一度形成技术破位，有形成短期头部迹象，周二资金回流于企稳有利，但企稳的有效性有待验证，因为空方有回补阻击的迹象。

中秋节后两周时间里，期指除9月16日出现一次较大增仓，其他交易日大部分以减仓为主，周一总持仓回落至170607手，资金持续离场对市场上行形成拖累，这符合一般原则，也与8月调整走势基本一致，但本次调整幅度略大，且在下跌过程中没有持续增仓，暂时没有明显主动做空动能形成主导力量。周二期指反弹并增仓2513手，虽然力度不大，但显示了资金重新入场的意愿，如果加仓能持续，有望使得市场终结调整回到大的反弹趋势中，但随着国庆长假临近，资金进场或许会更加谨慎，资金流入能否持续存在不确定性，周二总持仓回升，略微对抑制下跌形成积极作用，后期资金能否持续流入对于企稳较为关键。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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