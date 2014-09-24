韩国新股：三星SDS可能以每股约20万韩元的价格在韩国挂牌上市--消息

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透首尔9月24日 - 一位直接知情人士周三称，韩国三星集团的信息科技(IT)附属企业三星SDS Co Ltd，可能以大约每股20万韩元(约合192.33美元)的价格在韩国证券交易所挂牌上市。
三星SDS的股票周二在店头交易市场报33.2万韩元。该公司5月曾表示，计划今年年底前上市。
若不发行新股，基于6月底时的流通股数量计算，约20万韩元的报价将使得该公司的市值达到约15.47万亿(兆)韩元(148.8亿美元)。
因事情保密，消息人士均拒绝署名。
韩国经济新闻周三报导称，三星SDS周一告诉韩国证交所，其可能以每股介于15-25万韩元间的价格挂牌上市，不过随着上市过程推进，价格可能会调整。该报导未说明消息来源。
报纸还称，三星SDS料不会发行新股，或者在最大限度上减少新股发行，公司股东三星电子 董事长李健熙的儿子李在熔及其两个姐妹预计不会在上市时出售股票。
报导还称，除了三星电子外，持有SDS股份的三星集团其他子公司可能会售股。
这些子公司包括三星电机(Samsung Electro-Mechanics) 和三星物产(Samsung C&T) 。
三星SDS拒绝评论。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法