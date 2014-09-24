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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 09:51 BJT

韩国新股：三星SDS可能以每股约20万韩元的价格在韩国挂牌上市--消息

路透首尔9月24日 - 一位直接知情人士周三称，韩国三星集团的信息科技(IT)附属企业三星SDS Co Ltd，可能以大约每股20万韩元(约合192.33美元)的价格在韩国证券交易所挂牌上市。

三星SDS的股票周二在店头交易市场报33.2万韩元。该公司5月曾表示，计划今年年底前上市。

若不发行新股，基于6月底时的流通股数量计算，约20万韩元的报价将使得该公司的市值达到约15.47万亿(兆)韩元(148.8亿美元)。

因事情保密，消息人士均拒绝署名。

韩国经济新闻周三报导称，三星SDS周一告诉韩国证交所，其可能以每股介于15-25万韩元间的价格挂牌上市，不过随着上市过程推进，价格可能会调整。该报导未说明消息来源。

报纸还称，三星SDS料不会发行新股，或者在最大限度上减少新股发行，公司股东三星电子 董事长李健熙的儿子李在熔及其两个姐妹预计不会在上市时出售股票。

报导还称，除了三星电子外，持有SDS股份的三星集团其他子公司可能会售股。

这些子公司包括三星电机(Samsung Electro-Mechanics) 和三星物产(Samsung C&T) 。

三星SDS拒绝评论。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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