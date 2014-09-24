中国债市动态：止盈压力持续长债收益率涨幅居前，地方债发行相对稳定

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海9月24日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率追随上日IRS(利率互换)升势，其中长债涨幅居前，因持续止盈盘压力，加上新股发行施压交易所资金面等多因素，令机构心态受到扰动。
一级市场方面，财政部稍早代理发行的七年期地方债，中标利率与同期限国债差距处在中低水平，显示整体上债市仍未有方向变化。另外，随着9月即将结束，对经济数据的关注度有所提升。
财政部上午代理发行的七年期地方债，中标利率4.12%，投标倍数为1.98倍。银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，同期限国债最新收益率为3.9826%，二者相差不足14个基点(bp)，处在近期中低水平。
上海一银行交易员称，现券止盈压力依旧较重，在上日IRS走升后，早盘长债收益率领涨，虽然随后幅度有所收敛，但较上日收盘仍有明显上行，部分政策性金融债收益率涨约5个bp。
“有风险都是长端(收益率)反弹的多，随时担心基本面，就是害怕。不过这会儿信心又回来了。”他指出。
剩余期限近七年的进出口行固息债140350券最新成交 在4.80%，上日尾盘为4.76%。
华中一券商交易员补充说，除了止盈盘，在银行间市场资金面整体依旧宽松的情况下，新股发行等对证券交易所资金面影响渐显现，也可能增加了市场不安情绪。
目前上海证券交易所隔夜和七天期回购最新成交在10%-11%附近。本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中11支网上申购日为今日和明日。
北京一银行交易员表示，与现券不同，早盘IRS涨幅较上日明显收敛，幅度仅约2个bp。他并预计未来继续反弹幅度有限，“我理解是，反弹的顶越来越低。”
上日午后，利率互换开始出现明显上行，幅度在6个bp左右，而现券收益率涨幅逊色。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.446元，较上日结算价跌0.022元或0.02%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。