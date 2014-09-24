中国债市动态：止盈压力持续长债收益率涨幅居前，地方债发行相对稳定

路透上海9月24日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率追随上日IRS(利率互换)升势，其中长债涨幅居前，因持续止盈盘压力，加上新股发行施压交易所资金面等多因素，令机构心态受到扰动。

一级市场方面，财政部稍早代理发行的七年期地方债，中标利率与同期限国债差距处在中低水平，显示整体上债市仍未有方向变化。另外，随着9月即将结束，对经济数据的关注度有所提升。

财政部上午代理发行的七年期地方债，中标利率4.12%，投标倍数为1.98倍。银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，同期限国债最新收益率为3.9826%，二者相差不足14个基点(bp)，处在近期中低水平。

上海一银行交易员称，现券止盈压力依旧较重，在上日IRS走升后，早盘长债收益率领涨，虽然随后幅度有所收敛，但较上日收盘仍有明显上行，部分政策性金融债收益率涨约5个bp。

“有风险都是长端(收益率)反弹的多，随时担心基本面，就是害怕。不过这会儿信心又回来了。”他指出。

剩余期限近七年的进出口行固息债140350券最新成交 在4.80%，上日尾盘为4.76%。

华中一券商交易员补充说，除了止盈盘，在银行间市场资金面整体依旧宽松的情况下，新股发行等对证券交易所资金面影响渐显现，也可能增加了市场不安情绪。

目前上海证券交易所隔夜和七天期回购最新成交在10%-11%附近。本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中11支网上申购日为今日和明日。

北京一银行交易员表示，与现券不同，早盘IRS涨幅较上日明显收敛，幅度仅约2个bp。他并预计未来继续反弹幅度有限，“我理解是，反弹的顶越来越低。”

上日午后，利率互换开始出现明显上行，幅度在6个bp左右，而现券收益率涨幅逊色。