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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:31 BJT

企业并购：日本零售商永旺将把大荣变为全资子公司--消息人士

路透东京9月23日 - 一位熟知内情的消息人士周二表示，日本最大零售商日本永旺 将把大荣 变为全资子公司，努力扭转这家处于困境中的超市连锁店经营商。永旺目前持有大荣44.15%的股份。

这位消息人士表示，周三早上大荣董事会将对这一交易进行审批。

大荣发表声明称，成为永旺旗下全资子公司是其考虑的选项之一。两家企业正试图重整大荣的营运，恢复成长，但对此事尚无正式决定。

日本经济新闻周二报导，永旺将透过换股的方式，取得大荣剩下的股权，并于2015年春季将其在股市退市。

永旺在2007年首度与大荣形成股权关系，后于2013年8月增加股权。

永旺已着手提振大荣营运，重新装修老旧商店，专攻食品销售，但至2月的财年，大荣仍录得连续第六年净亏损。

收购大荣已令永旺利润承压，永旺在5月底止的会计年度第一季净利下跌90%，至13亿日圆(1,200万美元)。

永旺股价周三最新报1,094.0日圆，大跌2.32%;大荣最新报139.0日圆，劲扬15.7%。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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