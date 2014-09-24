企业并购：日本零售商永旺将把大荣变为全资子公司--消息人士

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透东京9月23日 - 一位熟知内情的消息人士周二表示，日本最大零售商日本永旺 将把大荣 变为全资子公司，努力扭转这家处于困境中的超市连锁店经营商。永旺目前持有大荣44.15%的股份。
这位消息人士表示，周三早上大荣董事会将对这一交易进行审批。
大荣发表声明称，成为永旺旗下全资子公司是其考虑的选项之一。两家企业正试图重整大荣的营运，恢复成长，但对此事尚无正式决定。
日本经济新闻周二报导，永旺将透过换股的方式，取得大荣剩下的股权，并于2015年春季将其在股市退市。
永旺在2007年首度与大荣形成股权关系，后于2013年8月增加股权。
永旺已着手提振大荣营运，重新装修老旧商店，专攻食品销售，但至2月的财年，大荣仍录得连续第六年净亏损。
收购大荣已令永旺利润承压，永旺在5月底止的会计年度第一季净利下跌90%，至13亿日圆(1,200万美元)。
永旺股价周三最新报1,094.0日圆，大跌2.32%;大荣最新报139.0日圆，劲扬15.7%。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法