版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》出口商卖盘令美元/韩元承压

0148GMT

* 美元/韩元在亚洲市场略微承压，指因月底卖盘

* 第三季临近结束，出口商卖盘浮现

* 仍守在近期交投区间1038-1048，1038存在稳定支撑

* 韩国综合股价指数跌0.1%， MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 亦跌0.1%

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐