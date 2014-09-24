《路透晚报》--9月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》四中全会将向公权力宣战，中国亟待摆脱“大政府”形象

中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，而即将于10月召开的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。

--路透专访：中国要实现依法治国的目标路仍很漫长--法学专家

如果说十八届三中全会明确中国经济改革的路线图和时间表，那么将于10月召开的四中全会就是解决国家治理体系和治理能力的现代化，而核心就是依法治国。中国政法大学终身教授江平一语概之。

--中国经济：IMF预计中国2015年经济成长率“远超过”7%

国际货币基金组织(IMF)周三表示，中国2015年经济增长速度可能快于此前预期，淡化中国房地产市场降温的风险。

--《市场热谈》中钢集团债务危机尚未最后引爆，应抓紧时间“排雷”

中国经济持续疲弱之下，对信用风险的关注已然风声鹤唳。近日一则本经不起推敲的传闻--“中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期”，就再度挑动市场紧张神经。而据知情人士分析，中钢集团作为大型央企，数百亿债务同时违约有悖常理。

--中国经济： 惠誉称中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动

评等机构惠誉周三表示，中国央行9月17日决定向五大银行注入810亿美元的举措具有双重目的。流动性支持给当局提供了一种方法，既可以管理市场流动性，又不给市场发出明确货币政策信号。

--中国经济：上半年信息消费同比增20%，电子商务交易规模增27%--工信部

信息消费逐渐成为推动中国经济增长的新亮点。新华社周二晚间援引工业和信息化部部长苗圩称，今年上半年中国信息消费规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%；电子商务交易规模达到6.4万亿元，同比增长26.7%。

--中国房地产：工行称将做好房贷政策衔接，但未明确首套房是否调整--报载

在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。

--台湾央行：货币政策受美国影响大，通膨走高是短期现象

台湾央行周三表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。

--台湾经济：今年经济成长率上修至3.57%，明年估3.49%--元大宝华

台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三上修台湾今年经济成长率至3.57%(原3.18%)，CPI则持平为1.60%；明年经济成长率估3.49%、CPI估1.50%。

【金融】

--中国基金：中石化混改基金嘉实元和认购一日超上限，提前结束募集

首只参与中石化“混改”基金--嘉实元和直投基金周二发行当天，其认购金额即超过100亿元规模上限，这意味着基金将提前结束发行，并启动比例配售。

--中港个股：交行首次在境外发行巴III合规二级资本债正在询价--消息人士

中资银行对于二级资本债的兴趣持续升温，消息人士周三表示，以资产计中国第五大银行--交通银行目前正首次尝试在国际资本市场发行一支符合巴塞尔III合格二级资本次级债。

【固定收益】

--新债招标：中国财政部代发七年期地方债利率4.12%--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早代理发行的七年期地方债，中标利率4.12%，投标倍数为1.98倍。

--中国债市：五年及以上期限信用债估值继续小降，短端基本持稳--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，与周一相比，信用债收益率估值以小降为主，变化幅度微弱；其中五年及以上期限收益率估值下行1-2个基点(bp)；一年及三年期则基本持稳。

--中国货币市场：跨季需求推升七天回购利率，新股申购对资金扰动有限

中国银行间资金市场周三主要回购利率七天期品种上涨。交易员表示，尽管开盘价走低，但跨季资金需求推升七天回购；其余期限品种供给则相对充裕，利率基本持稳。今日新股申购虽较为集中，但对银行间资金扰动有限。

--中国债市动态：止盈压力持续长债收益率涨幅居前，地方债发行相对稳定

中国银行间市场周三早盘现券收益率追随上日IRS(利率互换)升势，其中长债涨幅居前，因持续止盈盘压力，加上新股发行施压交易所资金面等多因素，令机构心态受到扰动。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅震荡走升，供求均衡观望态势延续

中国人民币兑美元周三早盘随中间价小幅走升。盘间维持窄幅波动，交投清淡，盘面上结购汇力量大体均衡。交易员表示，购汇力量主要来自一些央企派息及少量油盘购汇，结汇力量则在6.1370元附近涌现。

【证券/行业】

--《焦点》中国房市萎靡，银行、地产商及地方政府救市花招百出

中国的银行、房地产开发商和地方政府都在加大力度，力争将房市从两年内最严重的衰退中拯救出来，包括允许购买二套房、大幅降价和采取非常规的促销方式。

--中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气

中国股市沪综指周三收升1.5%，并创下近19个月收盘新高。分析师指出，因市场对于经济数据及资金面的担忧有所缓解，技术上反弹动能依旧存在，前期领涨板块券商股今日再振雄风，市场人气重聚，股指一路上扬，量价较为配合。

--中国房地产：青岛放松首套房贷认定标准，加快商品房预售监管资金拨付速度

中国山东省青岛市正式发文明确放松首套房贷认定标准。青岛国土资源和房屋管理局日前下发文件称，出售唯一住房又新购住房的居民家庭偿清原购房贷款后，再次申请住房贷款的，按首套房贷认定；同时对居民家庭购买首套住房在首付款比例、贷款利率等方面给予优惠。

--中美贸易：美商务部初裁进口中国集装箱获政府补贴，将对其征收关税

美国商务部周二决定对进口自中国的铁路和公路运输集装箱征收关税，因发现这类商品获得不公平的政府补贴。

--中美贸易：中国计划削减明年棉花进口量，令美国农户的希望破灭

中国计划削减明年棉花进口量，这对希望棉价持续反弹的美国农户冲击最大，令人更加担心政策调整可能损及全球贸易并遏制需求。

--中国个股：皖江物流称旗下子公司受累钢贸业务，逾20亿债务到期

中国安徽皖江物流(集团)股份有限公司周三公告，旗下子公司淮矿现代物流受累钢贸业务，发生重大信用风险事件。截至9月12日，债务总额高达167.49亿元人民币，其中已到期债务20.69亿元，未到期债务146.8亿元。

--美国个股：通用汽车预计今年在华销量将再次达到300万辆--中国区总裁

美国通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)周三表示，预计2014年通用汽车在中国的销量将连续第二年达到300万辆。

--中国能源：8月末商业原油库存环比增长2.1%--新华OGP