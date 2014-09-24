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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:14 BJT

期货日报：大连大豆期价有望走强，粕油弱势难改

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

在美豆趋势没有发生变化及基本面无进一步利多刺激的情况下，中长线仍以反弹做空思路为主。预计USDA10月供需报告可能会进一步上调美豆亩产产量及库存预测，因此季节性低点可能会在10月中旬以后出现。

美豆大幅下挫以来，美豆出口需求不断增加。截至9月11日，14/15年度累计销量9.36亿蒲式耳，年比增加11%。新季豆粕累计销量达创纪录的501.4万吨，此前纪录为09/10年度的236.1万吨。关注中国及其他国家采购需求。

　　大豆直补政策细则仍为市场关注重点。市场专家认为政策能够达到预期目标，关键在于操作设计。如何真正使补贴与农民的种植面积或产量挂钩存在许多技术困难。此外，对于大豆市场价格该如何科学测算也存在较大难度。后期细则的制订和实施将是市场关注的政策焦点。另外，继续关注最后阶段的国储豆抛储价格和成交率。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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