全球金融：FSB支持将基准汇率的60秒窗口期延长至五分钟--消息

伦敦当地时间下午4点WM/路透外汇定盘情况，是就外汇指控展开全球性调查的核心。之前有指控称交易员共谋违规利用客户信息来影响定价，

FSB拒绝就调查结果发布置评，称将在本月底公布细节。

消息人士称，上周在澳洲凯恩斯召开的会议上，FSB还批准了工作小组就市场指标的提议，即银行把“定盘”单与交易室的交易单隔离出来。

但他们说，收到业内的反馈信息后，FSB搁置了推出一个新的中央程序来撮合和执行定盘单的想法，因为代价太大且有可能起到适得其反的效果。

“据我们的了解，最终提议将是将基准汇率窗口期延长至五分钟，”一位消息人士对路透表示。

“没有人提议建立一个中央清算机构，但他们已经决定，将通过一系列严格规范体系，把定盘单从其他的交易单分开。”