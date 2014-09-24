全球金融：FSB支持将基准汇率的60秒窗口期延长至五分钟--消息

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
伦敦当地时间下午4点WM/路透外汇定盘情况，是就外汇指控展开全球性调查的核心。之前有指控称交易员共谋违规利用客户信息来影响定价，
FSB拒绝就调查结果发布置评，称将在本月底公布细节。
消息人士称，上周在澳洲凯恩斯召开的会议上，FSB还批准了工作小组就市场指标的提议，即银行把“定盘”单与交易室的交易单隔离出来。
但他们说，收到业内的反馈信息后，FSB搁置了推出一个新的中央程序来撮合和执行定盘单的想法，因为代价太大且有可能起到适得其反的效果。
“据我们的了解，最终提议将是将基准汇率窗口期延长至五分钟，”一位消息人士对路透表示。
“没有人提议建立一个中央清算机构，但他们已经决定，将通过一系列严格规范体系，把定盘单从其他的交易单分开。”
另一位消息人士证实了FSB达成协议的大致情况。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 张明钧)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。