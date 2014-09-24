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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:30 BJT

日本股市：日经指数下跌，因美国空袭叙利亚引发地缘政治疑虑

美国股市周二普跌，因以美国为首的国家联手首度空袭叙利亚境内的伊斯兰国武装后，美国总统奥巴马誓要持续打击该组织。

不过目前为止，日股受到的冲击有限，部分因为周四前出现的买盘，周四是日本企业的半年度股息登记日。

投资人对近期上涨的保险股 与运输设备股 了结获利。保险股得益于日债收益率(殖利率)上涨，运输设备股则受日圆贬值推升。

保险股下跌1.3%，东京海上控股 跌1.20%。

汽车制造商方面，日产汽车 下跌1.0%，本田汽车跌 0.8%。

东证股价指数 下跌0.3%，JPX日经400指数 小跌0.2%。(完)
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