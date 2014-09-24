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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:24 BJT

台湾股市：盘中小升，能源股和汽车股表现强劲

路透台北9月24日 - 台湾股市周三盘中升0.13%，略优于周边其他市场，能源股和汽车股表现强劲。

0204GMT，加权股价指数 升11.98点报9096.88点，周二收低0.54%。

油电燃气类指数 涨1.93%，行业巨头台塑石化 涨2.21%。

汽车类指数 升0.71%。之前当地媒体报导称，加拿大和韩国周二签署的自由贸易协议可能影响台湾汽车零配件行业，但这并未对汽车股产生影响。(完)
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