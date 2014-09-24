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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:25 BJT

期货日报：中国煤焦期货将否极泰来，关注套利机会

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

今年以来，焦煤和焦炭价格持续下滑，屡创新低，也反映了中国经济结构化转型的情况。由于国内经济转型和产能过剩等因素，预计焦煤、焦炭长期走势仍难乐观。但近期基本面出现了一些止跌的迹象，且面临国庆长假以及年底备库等因素，在目前累计跌幅较大的背景下，逐步收敛前期大胆做空的思路，或者鉴于单边头寸的风险，也可尝试对焦炭和焦煤做对冲套利交易。

　　目前整体经济环境虽然仍处于偏弱格局，但微刺激政策延续，焦炭和焦煤价格累计跌幅较大，且有政策方面的利多因素，中短期存在否极泰来的可能。建议对于双焦而言，近期若急跌，激进的投资者可少量买入。以焦炭主力合约1月为例，可在1050一线，建立少量多头部位，而焦煤主力合约1月在760—770一线，建立多头部位。也可参考焦炭和焦煤的差价，做盘中焦炭和焦煤的对冲交易。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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