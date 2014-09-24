期货日报：中国煤焦期货将否极泰来，关注套利机会

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
以下内容节选自9月24日的《期货日报》：
今年以来，焦煤和焦炭价格持续下滑，屡创新低，也反映了中国经济结构化转型的情况。由于国内经济转型和产能过剩等因素，预计焦煤、焦炭长期走势仍难乐观。但近期基本面出现了一些止跌的迹象，且面临国庆长假以及年底备库等因素，在目前累计跌幅较大的背景下，逐步收敛前期大胆做空的思路，或者鉴于单边头寸的风险，也可尝试对焦炭和焦煤做对冲套利交易。
目前整体经济环境虽然仍处于偏弱格局，但微刺激政策延续，焦炭和焦煤价格累计跌幅较大，且有政策方面的利多因素，中短期存在否极泰来的可能。建议对于双焦而言，近期若急跌，激进的投资者可少量买入。以焦炭主力合约1月为例，可在1050一线，建立少量多头部位，而焦煤主力合约1月在760—770一线，建立多头部位。也可参考焦炭和焦煤的差价，做盘中焦炭和焦煤的对冲交易。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法