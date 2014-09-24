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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:27 BJT

华安期货：上海螺纹钢料迎来短期反弹契机，节后或现补库存行情

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

国庆节前沪钢大幅回落释放利空风险。由于宏观市场稳定以及节后现货市场补库存，沪钢或迎来短期的反弹契机。

铁矿石价格一路走低，截至本周一，62%标的普氏指数也触及80关口，至80.5美元，2014年年初迄今，铁矿石跌幅超过40%。港口库存高企以及进口矿供应过剩压力将长期压制进口矿价的反弹。不过，考虑到国内钢厂一直维持偏低库存，加上国庆长假来临，钢厂节前及节后均有一定的补库需求。另外，8月进口铁矿石数量环比也下滑较快，均为节后快速下跌的进口矿提供了企稳修复的机会。因此，这也在成本端对钢材价格产生利好支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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