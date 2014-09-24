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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:31 BJT

期货日报：沪胶跌势不休，继续寻底之路

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

上周沪胶1409合约已经摘牌并进入了交割环节，而剩余老胶交割的重压便如预期转向了1411合约。从当前仓单结构来看，在1409合约上交割了2万多吨现货之后，估计仍将会有6万吨左右的老胶仓单必须要在1411合约上解决，无法继续往后拖延了，那么由此可知1411合约届时亦面临交割的重压。

当前1411合约胶价在10000—11000元/吨区间，据闻近期现货市场上老全乳胶价格亦几乎是平水1411合约对外报价，这价格目前已经贴水复合胶价格了，但仍然乏人问津。究其原因是沪胶近期的暴跌实在是令人心寒，上周尚有少数中间贸易商意欲接货抄底，但本周市场则均以观望为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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