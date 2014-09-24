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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:34 BJT

迈科期货：郑商所菜粕期货保持低迷，中长期仍缺乏提振因素

以下内容节选自9月24日的《期货日报》：

今年菜粕的需求环境不佳，政策也难以发挥支撑的作用。弱势格局下看需求，目前菜粕现货市场表现低迷，下游成交采购难有持续性改善，市场在不久后也将要进入水产养殖淡季，所以菜粕中长期仍缺乏提振因素。

目前，我们认为已经是菜粕市场最艰难的时刻，利空消息在这两个月得到连续释放，库存高企而价格和需求都在低位。在消费淡季来临之前，菜粕自身不会再有利空消息，但是整体的供需格局难有质的改变，缺乏消息刺激时菜粕市场更多的是保持低迷状态。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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