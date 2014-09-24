《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月24日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *福建能源集团 100 4 9 9/25簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信) 9/26 9/28
中国银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *大唐集团 500 20 9 9/25簿记建档 农业银行 AAA(中诚信) 9/26 9/28
中信银行 AAA(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28
交通银行 ======================================================================================= 西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= 山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= 中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 林州重机 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/26 9/28
中信银行 ======================================================================================= 湖北供销合作社 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA 9/26 9/28 社有资产经营管理公司 ======================================================================================= 复星医药 20 10 12 9/25簿记建档 北京银行 AA+ 9/26 9/28
浙商银行 ======================================================================================= 中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29
======================================================================================= 宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8 投资控股（集团） ======================================================================================= 冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8
平安银行 ======================================================================================= 蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8 设计研究院 ======================================================================================= 山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8 化工公司 ======================================================================================= 华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30 ======================================================================================= 上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8 经营（集团） 浦发银行 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *成都市公共 5 2.5 5 9/28簿记建档 上海银行 AA 9/29 9/30 交通集团 ======================================================================================= 重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= 都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= 杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 ======================================================================================= 宁夏宝塔 28 10 5 9/25簿记建档 广发证券 AA 9/26 9/28 石化集团 交通银行 ======================================================================================= 中天建设集团 18 7 3 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/26 9/28 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= 酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 ======================================================================================= 山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8 投资控股公司 北京银行 ======================================================================================= 中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 材料集团 ======================================================================================= 长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8 投资集团 ======================================================================================= 福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。